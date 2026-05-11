Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Mai Hải Đăng (45 tuổi, quê gốc ở Hải Phòng, hiện sống tại TPHCM, kinh doanh bất động sản) và Phan Thị Kim Tuyến (43 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM).

Chị Tuyến là người hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc. Tuy nhiên, đôi khi chị quá quan tâm đến người khác nên thường chịu thiệt về mình. Với chị, đó là một khuyết điểm chưa thể khắc phục.

Sau 2 lần đổ vỡ, chị Tuyến đi tìm hạnh phúc mới ở tuổi 43. Ảnh cắt từ clip

Chị Tuyến cho biết, chị từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và cả 2 lần đều bị bạn đời phản bội trong lúc chị mang thai. Không thể tìm thấy hạnh phúc, chị quyết định một mình nuôi 2 con trai.

Đến với chương trình mai mối, chị mong tìm được người bạn đời chung thủy, cho chị cảm giác được an tâm, tin tưởng, là bờ vai vững chãi để chị dựa vào mỗi khi yếu lòng.

Anh Đăng cũng tâm sự, anh từng bị vợ cũ phản bội. Khi phát hiện vợ thay lòng, anh quyết định chia tay, một mình nuôi bé trai 2 tuổi. Suốt 15 năm qua, anh “gà trống nuôi con”, cố gắng từng ngày để lo cho con trai cuộc sống đủ đầy nhất.

Hiện tại, con trai anh ở quê cùng bà nội, còn anh vào TPHCM làm việc.

Anh Đăng cũng từng bị phản bội trong quá khứ. Ảnh cắt từ clip

Anh Đăng tự nhận mình là người đàn ông “5 không”: không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc, không lăng nhăng, không lười biếng.

Ở tuổi 45, anh mong tìm được người vợ biết chăm sóc gia đình, biết chia sẻ và thấu hiểu bạn đời.

Hàng rào hé mở, anh Đăng dành cho đàng gái cái nhìn đắm đuối khiến chị có chút ngượng ngùng. Anh thừa nhận, trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, anh bối rối đến mức quên hết những điều mình muốn nói.

Về phía mình, chị Tuyến thừa nhận đã “ưng” đàng trai từ khi hàng rào chưa hé mở. “Từ lúc nghe nói anh là người đàn ông ‘5 không’, em đã chấp nhận rồi", chị Tuyến nói.

Chị thoải mái trong việc sắp xếp thời gian hẹn hò. Chị cũng không mặc định phải tìm hiểu nhau trong thời gian dài mới có thể tiến đến hôn nhân. Chị tôn trọng cảm xúc của bản thân và bạn trai, chỉ cần đôi bên cảm thấy hòa hợp là có thể tiến tới.

Cặp đôi hòa hợp ngay từ phút đầu tìm hiểu. Ảnh cắt từ clip

Giây phút đó, anh Đăng chủ động tiến đến nắm tay chị Tuyến. Anh khẳng định không phân biệt con chung, con riêng. Quan điểm của anh là: “Anh đối xử tốt với con em thì em sẽ đối xử tốt với con anh”.

Trong khoảnh khắc nhìn nhau, cả hai đều xúc động. Trong khi anh Đăng có chút bối rối, chị Tuyến đã tin tưởng vào cảm xúc của mình. Khi MC Quyền Linh hỏi: “Em thấy người đàn ông này được không?”, chị khẳng định: “Dạ được”.

Anh Đăng cũng hài lòng với người được mai mối. Trong phút cuối, cả hai cùng đồng ý bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào.