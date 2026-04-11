Xuất hiện trong tập mới của Vợ chồng son, chị Trương Thị Bích Tuyết (44 tuổi, quê Quảng Bình) và anh Phạm Bá Hồng (39 tuổi, quê Thanh Hóa) hiện cùng sống tại Tây Ninh chia sẻ câu chuyện tình yêu đầy xúc động.

Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2024 khi cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc. Khi đó chị Tuyết làm việc ở Long An, còn anh Hồng làm nghề bán tăm bông dạo ở TPHCM.

Vợ chồng chị Tuyết trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Trong phần hát giao lưu, chị Tuyết ấn tượng với giọng hát ngọt ngào của anh Hồng nên chủ động lên sân khấu tặng hoa. Khoảnh khắc phát hiện anh Hồng là người khiếm thị, chị nghẹn lòng vì thương cảm.

Từ sau buổi gặp gỡ ấy, cặp đôi thường nhắn tin trò chuyện với nhau. Một cách rất tự nhiên, họ rung động từ lúc nào không hay.

Chị Tuyết thừa nhận, vì từng đổ vỡ hôn nhân và đã có con riêng lớn tuổi nên chị khá e ngại khi nghĩ về hạnh phúc mới.

Anh Hồng có cùng hoàn cảnh, cũng từng trải qua một lần đò, lại kém chị 5 tuổi. Khi anh ngỏ lời yêu, chị rất phân vân.

Một lần gọi điện video cho nhau, chị Tuyết vô tình thấy cảnh anh Hồng vội vàng kéo loa và túi tăm bông chạy mưa trên đường. Vì khiếm thị, trong lúc chạy anh va phải nhiều người, có người thông cảm, có người chửi mắng anh với ngôn từ thậm tệ.

“Tôi thấy nghẹn lòng, tội nghiệp cho anh ấy. Cũng từ đó, tôi thương anh ấy nhiều hơn”, chị Tuyết kể.

“Tôi cảm nhận được tình cảm của cô ấy, biết rằng người phụ nữ này là người mình rất cần. Bởi vậy, tôi xin cưới gấp luôn”, anh Hồng kể thêm.

Chị Tuyết đến với anh Hồng xuất phát từ tình yêu và tình thương. Ảnh cắt từ clip

Xuất phát từ tình yêu và tình thương, chị Tuyết đã chấp nhận để người đàn ông này bước vào cuộc đời mình. Cặp đôi tổ chức đám cưới không lâu sau đó.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đám cưới, chị Tuyết đã gặp cú sốc liên quan đến người yêu cũ của chồng.

Hôm ấy, mẹ chồng chị Tuyết nhận được cuộc gọi từ người lạ. Thấy mẹ chồng bối rối, chị Tuyết đề nghị được nói chuyện với đầu dây bên kia.

Nào ngờ, câu nói của đối phương khiến chị chết lặng: “Em là vợ của anh Hồng, sao em nghe người ta nói anh ấy về cưới vợ”.

Anh Hồng giải thích, anh từng quen một người phụ nữ khi làm việc tại TPHCM. Tuy nhiên, do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, cả hai đã chia tay. Cuộc gọi của người yêu cũ ngay sau đám cưới của anh là điều anh không ngờ đến.

Dẫu vậy, tình huống này vẫn khiến chị Tuyết bận lòng. Chị chia sẻ: “Tôi vẫn nghĩ chồng mình có chút sai. Nếu anh ấy đã chia tay dứt khoát thì không có chuyện bị họ gọi nói như vậy. Nếu tôi biết trước chuyện đó thì sẽ không có đám cưới này”.

Anh Hồng liên tục gửi lời xin lỗi vợ. Ảnh cắt từ clip

Nghe vậy, anh Hồng gửi đến vợ lời xin lỗi chân thành vì đã để chị phải nghĩ ngợi ngay sau đám cưới.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân bình dị. Thương chồng đi bán hàng nắng mưa vất vả, chị Tuyết đem hết vốn liếng ra mở cho chồng cơ sở mát xa, bấm huyệt làm tại nhà. Bản thân chị vừa làm dịch vụ làm đẹp, vừa sửa quần áo để kiếm thêm.

Tuy nhiên, điều khiến chị Tuyết khá bận lòng là tính trăng hoa của chồng. Chị cho hay, dù đã lập gia đình nhưng thi thoảng anh Hồng vẫn “thả thính” các cô gái khác trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, anh Hồng khá nóng tính, đặc biệt khi nổi cơn ghen với vợ.

Trên sóng Vợ chồng son, anh Hồng nói lời xin lỗi vì những tật xấu của mình khiến vợ buồn: “Anh xin lỗi vợ yêu. Trong thời gian vừa qua, anh khá nóng tính, không kiềm chế được bản thân, đem đến những thiệt thòi cho người anh yêu thương.

Trước khán giả truyền hình, anh xin hứa từ giờ trở đi sẽ là người chồng tốt, tu tâm dưỡng tính để vợ chồng mình đi đến bến bờ hạnh phúc”.

Chị Tuyết xúc động trước lời hứa hẹn của chồng.