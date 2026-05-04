Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò trong chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, chị Phan Thị Thanh Loan (39 tuổi, quê Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa, bán hàng gia dụng) khiến MC Ngọc Lan ngỡ ngàng. “Bà mối” phút đầu còn tưởng đàng gái tham dự chương trình “Vợ chồng son” – chương trình chia sẻ câu chuyện tình yêu của các cặp vợ chồng chính thức.

Chị Loan chia sẻ, chị từng kết hôn nhưng chưa một lần được mặc váy cưới. Tham gia chương trình hẹn hò, chị muốn được khoác lên mình chiếc váy cưới cho thỏa ước nguyện và được ê kíp tạo điều kiện.

Chị Loan đã kết hôn nhưng chưa một lần mặc váy cưới. Ảnh cắt từ clip

Chị Loan là người vui vẻ, hòa đồng, biết cắm hoa, nấu ăn và thích ca hát. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận mình đôi lúc nóng tính.

Chị từng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu bắt đầu từ thời còn đi học, cả hai có với nhau một người con chung, hiện đã 20 tuổi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mối quan hệ này không đi đến kết thúc trọn vẹn.

Nhiều năm sau, chị đến với người thứ hai. Cả hai đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Họ có một con chung 6 tuổi, song do không nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhà trai nên cuối cùng đã ly hôn.

Ở tuổi U40, chị mong tìm được người chồng không gia trưởng, chung thủy, biết yêu thương vợ con.

Anh Thương là chủ của một trang trại rộng 10.000m2

Ghép đôi với chị Loan là anh Nguyễn Đức Thương (54 tuổi, quê Khánh Hòa), hiện sở hữu trang trại rộng 10.000m2, trồng cây ăn trái và chăn nuôi.

Anh Thương là người hòa đồng, chịu khó. Anh đã ly hôn 10 năm và có một con gái 14 tuổi. Theo chia sẻ, cuộc hôn nhân trước tan vỡ do khác biệt về tính cách và quan điểm sống.

Đến với chương trình, anh mong tìm được người vợ có gương mặt phúc hậu, tính cách hiền lành, biết vun vén gia đình.

Khi hàng rào mở ra, cả hai thoải mái trò chuyện, tìm hiểu nhau. Chị Loan nhận xét đàng trai hiền lành, chững chạc; còn anh Thương ấn tượng với sự vui vẻ, dễ gần của đàng gái.

Cả hai thẳng thắn tìm hiểu nhau, nói ra điều mình mong muốn. Ảnh cắt từ clip

Hiện anh Thương sống tại Khánh Hòa, có nhà riêng và trang trại quy mô lớn cần quản lý, chăm sóc. Trong khi đó, chị Loan sống cùng mẹ già và hai con gái tại Ninh Thuận. Đây là trở ngại khiến cả hai khó sắp xếp để về chung một nhà.

Anh Thương cho biết sẵn sàng đón mẹ và các con của chị Loan về sống cùng, bởi không gian nhà và trang trại của anh khá rộng. Tại đây, chị Loan cũng có thể tiếp tục phát triển công việc kinh doanh đồ gia dụng.

Về chuyện con riêng, anh Thương không bận tâm. Anh khẳng định cuộc sống cá nhân đã ổn định, không còn nhiều vướng bận. Theo anh, điều quan trọng là chị Loan sẽ sắp xếp cuộc sống ra sao và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Khi nắm tay nhau, anh Thương thổ lộ: “Bên anh không vướng bận gì cả, vô tư, thoải mái”.

Chị Loan đáp lại: “Em cũng nghĩ thoáng. Em chỉ cần một người đàn ông yêu thương em, yêu thương con em, đủ bao dung. Khi em sai, người đó phải biết bao dung, góp ý thẳng để em sửa chứ không giận dỗi”.

Chị Loan từ chối bấm nút hẹn hò vì chưa thấy có cảm xúc. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc đặt tay lên nút bấm, cả hai đều nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng, anh Thương đồng ý bấm nút hẹn hò, còn chị Loan từ chối. Quyết định này khiến người xem hụt hẫng.

Chị Loan bày tỏ: “Em nghĩ cần có cảm xúc của lần đầu gặp gỡ nhưng em chưa có điều đó. Hơn nữa, em không thể về bên nhà anh được. Em muốn ở đây để lo cho mẹ và các con”.

Anh Thương thấu hiểu điều này và sẵn lòng làm bạn với chị Loan. Anh còn hứa hẹn sẽ ghé thăm nhà chị khi có cơ hội.