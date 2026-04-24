Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Thị Tú Uyên (40 tuổi, TPHCM, kinh doanh du lịch) và Tô Minh Thảo (46 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ, kỹ sư nuôi trồng thủy sản).

Anh Thảo chia sẻ, ưu điểm của anh là đảm đang, biết làm việc nhà nhưng lại mắc khuyết điểm không lãng mạn, ngọt ngào. Đó cũng là một phần lý do khiến cuộc hôn nhân cũ của anh đổ vỡ. Giờ đây, anh đã rút kinh nghiệm để mong có được tổ ấm vững chãi, ấm êm hơn.

Chị Uyên và anh Thảo trên sóng "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh cắt từ clip

Anh Thảo có 2 người con riêng, con lớn 10 tuổi và con út 7 tuổi, hiện tại sống cùng mẹ ở Khánh Hòa. Ở Cà Mau, anh đang phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, thu nhập ổn định.

Ở tuổi U50, anh muốn tìm được người phụ nữ biết lo cho gia đình, biết chia sẻ, có sự cầu tiến. Nếu quen người ở xa, anh mong người đó có thể về Cà Mau sống và phát triển công việc cùng anh. Tuy nhiên, nếu tình yêu đủ lớn, anh sẵn sàng chuyển đến sống cùng người đó.

Tại chương trình, chị Tú Uyên gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, phong cách hiện đại. Chị tự nhận mình là người phụ nữ hiền lành, biết nấu ăn tuy nhiên có khuyết điểm là dễ tin người, dễ bị lừa.

Chị Uyên cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có 2 con riêng (bé trai 12 tuổi, bé gái 6 tuổi), hiện sống cùng mẹ. Từ những trải nghiệm trong cuộc hôn nhân cũ, chị mong tìm được người bạn đời biết quan tâm gia đình, không nóng tính, cầu tiến trong công việc.

Chị Uyên khẳng định, sẵn sàng về Cà Mau sống nếu tình yêu đủ lớn. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, anh Thảo và chị Uyên dành tặng nhau món quà kỷ niệm đã chu đáo chuẩn bị từ trước. Chị Uyên bày tỏ mình là tuýp phụ nữ của gia đình. Vì làm việc trực tuyến nên chị có nhiều thời gian nấu ăn, chăm sóc tổ ấm nhỏ. Bản thân chị cũng muốn chăm chút cho không gian sống của mình.

Anh Thảo cũng là người đàn ông của gia đình, luôn đặt gia đình lên trên hết. Đối diện với chị Uyên, anh trải lòng về cuộc hôn nhân cũ. Anh và vợ cũ chia tay trong êm đẹp, cùng có trách nhiệm với con cái.

“Anh rất tiếc khi cuộc sống của anh không được hạnh phúc. Anh muốn kiếm tìm một nửa phù hợp, cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Sau này già đi, nếu có người bầu bạn thì rất vui”, anh Thảo bày tỏ.

Chị Uyên thẳng thắn hỏi: “Anh có ngại không khi em đang chăm sóc 2 con?”.

Anh Thảo trả lời ngay tức khắc: “Anh không ngại! Dù là con ai thì khi mình thương nó, nó sẽ thương mình”.

Cả hai có cùng quan điểm về cuộc sống hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, khoảng cách xa xôi lại là rào cản giữa họ.

“Em muốn con ở TPHCM vì điều kiện học hành ở đây tốt. Nhưng nếu tình cảm đủ lớn, em cũng sẽ theo anh về Cà Mau”, chị Uyên chia sẻ.

Anh Thảo cho biết cũng sẵn lòng đổi hướng công việc nếu đôi bên tìm được tiếng nói chung.

Anh Thảo từ chối bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, trong khi chị Uyên đồng ý bấm nút để bản thân và bạn ghép đôi có cơ hội tìm hiểu thì anh Thảo lại từ chối hẹn hò vì khoảng cách xa xôi giữa đôi bên.

Anh Thảo chia sẻ: “Anh xin lỗi em. Anh thấy khoảng cách giữa em và anh xa nhau quá, việc tìm hiểu chắc cũng gặp khó khăn. Mong em thông cảm, anh em mình làm bạn với nhau”.

Chị Uyên vui vẻ đón nhận kết quả này và mong đôi bên sẽ tìm được người phù hợp hơn trong tương lai.