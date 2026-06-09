Hồ Việt Trung

Từ cuối năm 2017, sau khi chia tay bạn gái Mi Vân, Hồ Việt Trung một mình nuôi con gái với sự hỗ trợ của mẹ ruột. Sau khi bố mẹ chia tay, cô bé về sống cùng bố và bà nội. Điều đặc biệt là anh chủ động giành quyền nuôi con. Anh từng kể: "Tôi nói cô ấy muốn gì cũng được, riêng tôi chỉ cần con vì tôi biết bản thân đủ điều kiện để chăm lo cho tương lai Xí Muội".

Hồ Việt Trung và con gái.

Áp lực lớn nhất với anh không phải kinh tế mà là khoảng cách tình cảm ngày càng rõ hơn khi con lớn: "Tôi cảm nhận giữa ba và con gái luôn có khoảng cách, đặc biệt khi Xí Muội lớn dần. Tôi suy nghĩ về chuyện đó mỗi ngày nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết". Năm 2024, anh kể Xí Muội tròn 9 tuổi và thẳng thắn nói với bố rằng không muốn bố có người yêu hay lấy vợ.

Hiện tại, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền chính thức công khai mối quan hệ qua trang cá nhân. Hồi tháng 3/2026, 2 ca sĩ thông báo sắp đón con đầu lòng nhưng chưa chính thức thông tin về đám cưới.

Nguyễn Văn Chung

Sinh năm 1983 tại TPHCM, Nguyễn Văn Chung là tác giả của loạt ca khúc đình đám như: Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai với hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Nguyễn Văn Chung và con trai.

Sau khi hôn nhân kết thúc vào tháng 8/2020, anh một mình nuôi con trai Hiếu Long, sinh năm 2012. Anh chọn cách làm bạn với con thay vì áp đặt kỳ vọng và tự đặt nguyên tắc: "Con sẽ luôn là ưu tiên số 1, cho đến khi con đủ 18 tuổi. Sau đó, nếu duyên đến, tôi sẽ sẵn sàng mở lòng". Nhưng anh không giấu những khoảnh khắc chạnh lòng như lần con không hỏi bố mà quay sang hỏi cô giáo: "Sao con không sống chung với mẹ?".

Đáng chú ý, chính hành trình làm cha đã trở thành nguồn cảm hứng âm nhạc bền vững nhất của anh. Anh hiện có hơn 300 ca khúc dành cho thiếu nhi, phần lớn ra đời sau khi trở thành bố đơn thân. Ngoài con trai ruột Hiếu Long, Nguyễn Văn Chung còn nhận nuôi cháu gái ruột Kim Anh. Đầu năm 2026, anh đưa con gái nuôi sang Úc du học.

Ưng Đại Vệ

Sinh năm 1982, Ưng Đại Vệ từng là thành viên nhóm nhạc GMC với loạt hit đình đám những năm 2000 như Vì một người, Yêu một người phải chăng lầm lỗi. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bất ngờ biến mất khỏi thị trường âm nhạc vì vợ chồng chia tay khi con gái mới 6 tháng tuổi.

Ưng Đại Vệ và con gái.

Giai đoạn đó là quãng thời gian khó khăn nhất đời Ưng Đại Vệ. Anh ngừng ca hát, làm thêm nhiều nghề, trong đó có bán bún riêu để trang trải cuộc sống. Anh giấu kín chuyện đời tư suốt 5 năm vì không muốn ảnh hưởng đến con gái. Đến năm 2017, khi khó khăn đã qua, anh mới trở lại ca hát.

Con gái Ưng Đại Vệ - bé Muối tên thật là Ưng Mỹ Phụng - lớn lên trong những tháng ngày vất vả đó. Khi bé đủ lớn để được đưa đi diễn cùng bố, hình ảnh 2 cha con đồng phục trên sân khấu trở thành khoảnh khắc được đông đảo khán giả yêu mến.

Ưng Đại Vệ hát "Em đã trôi xa":

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: YouTube