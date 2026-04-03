Đây là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT thiết lập Khung năng lực số thống nhất cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Với cấu trúc gồm 6 miền năng lực và 20 năng lực thành phần, bao quát các hoạt động dạy học và quản lý trong môi trường số, thông tư có nhiều điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, Khung năng lực chuyển trọng tâm từ việc “sử dụng công nghệ” sang “tổ chức dạy học trong môi trường số”, yêu cầu giáo viên thiết kế, tổ chức và quản lý hoạt động dạy học trên nền tảng số, hướng tới cá nhân hóa người học và tăng cường tương tác, hợp tác trong học tập.

Thứ hai, công nghệ số được tích hợp hệ thống vào kiểm tra, đánh giá, với yêu cầu sử dụng công cụ số để đa dạng hóa hình thức đánh giá, phân tích dữ liệu học tập và hỗ trợ điều chỉnh quá trình dạy học.

Thứ ba, khung năng lực nhấn mạnh việc trao quyền cho người học thông qua công nghệ, tạo môi trường học tập số có tính tiếp cận, hòa nhập, thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của người học.

Thứ tư, các kỹ năng công nghệ số được quy định gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và đạo đức số, bao gồm khả năng tìm kiếm, đánh giá thông tin, sáng tạo nội dung số và phòng tránh rủi ro trong môi trường số.

Ứng dụng số trong giáo dục là xu hướng tất yếu. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Thứ năm, khung năng lực gắn năng lực số với quá trình phát triển chuyên môn liên tục, khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ để hợp tác, học tập suốt đời và xây dựng cộng đồng học tập số.

Thứ sáu, lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa thành một miền năng lực riêng, với yêu cầu ứng dụng AI trong dạy học và phát triển chuyên môn đi đôi với các nguyên tắc về đạo đức, minh bạch, công bằng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ bảy, các năng lực được thiết kế theo 3 mức độ: Cơ bản, thành thạo và nâng cao, tạo cơ sở để đánh giá, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ theo lộ trình phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Khung năng lực số áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau: