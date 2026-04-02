Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có nội dung về đặt tên cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, nguyên tắc đặt tên cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo tính ổn định, lâu dài; không gây nhầm lẫn về loại hình, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng đào tạo hoặc vị thế của cơ sở giáo dục.

Cơ sở không được sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng; không dùng tên gọi trùng hoặc gây nhầm lẫn với cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội hoặc cơ sở giáo dục khác trong và ngoài nước.

Các từ “đại học”, “trường đại học”, “học viện” chỉ được sử dụng khi đáp ứng điều kiện về tổ chức và hoạt động.

Các cơ sở không được sử dụng trong tên gọi các từ mang tính “quốc gia” hoặc thể hiện vị thế đặc biệt (quốc tế, quốc gia, Việt Nam), tên các quốc gia khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Các cụm từ “quốc gia”, “quốc tế”, “Việt Nam” chỉ được sử dụng trong những trường hợp cụ thể, như khi được công nhận là đại học quốc gia; cơ sở đào tạo hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài hoặc được thành lập theo hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và nước ngoài.

Quy định chi tiết cách đặt tên trường đại học

Quy định yêu cầu cơ sở giáo dục đại học phải có tên tiếng Việt, trừ trường hợp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài.

Tên tiếng Việt gồm: Cụm từ xác định loại hình cơ sở giáo dục đại học (đại học, trường đại học, học viện); cụm từ xác định lĩnh vực, ngành đào tạo (nếu cần thiết); tên riêng là địa danh trong nước hoặc tên danh nhân văn hóa, lịch sử hoặc tên tiếng Việt có nghĩa.

Từ ngữ sử dụng trong tên cơ sở phải có nghĩa và chuẩn mực; không ghép tiếng Việt với tiếng nước ngoài trong tên tiếng Việt (trừ các trường hợp đặc biệt).

Tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế phải được dịch tương đương từ tên tiếng Việt và bảo đảm tính nhất quán; sử dụng các thuật ngữ phù hợp với thông lệ quốc tế; không được làm tăng mức độ, vị thế hoặc thay đổi loại hình so với tên tiếng Việt.

Tên miền Internet, tên thương mại, tên viết tắt trong giao dịch phải nhất quán với tên chính thức và không gây nhầm lẫn với các cơ sở giáo dục khác.

Cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm đăng ký, công khai tên miền phục vụ hoạt động đào tạo, bảo đảm quản lý thống nhất và minh bạch.