Ngay khi ra mắt, trailer Bố già trở lại nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ba điểm nhấn nổi bật: tinh thần hành động quyết liệt, sự góp mặt của ngôi sao võ thuật Thái Lan Simon Kook và đặc biệt là sự trở lại đáng chú ý của diễn viên Trần Quang Đại trong một vai diễn mang màu sắc khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Trailer nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đặt các nhân vật vào những cuộc đối đầu trực diện: sự va chạm giữa ông Đằng và Peter, mối xung đột căng thẳng giữa các đả nữ, đồng thời mở ra câu hỏi xuyên suốt về công lý trong thế giới ngầm, nơi luật lệ không được viết thành lời, nhưng luôn tồn tại.

Trần Quang Đại trở lại mang theo chiều sâu của một diễn viên gạo cội

Ông Đằng (Trần Quang Đại) - Người cha mang kỷ luật sắt

Nhân vật trung tâm của Bố già trở lại là ông Đằng, do Trần Quang Đại thủ vai, một cựu trinh sát ngầm, người cha mang kỷ luật sắt nhưng luôn yêu thương con theo cách riêng.

Trần Quang Đại là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, từng ghi dấu ấn trong các tác phẩm kinh điển của dòng phim hình sự - điệp báo, đặc biệt là Ván bài lật ngửa. Sự trở lại của ông trong Bố già trở lại mang theo chiều sâu của một diễn viên gạo cội, giúp nhân vật ông Đằng không chỉ là một người hành động, mà còn là hình ảnh của thế hệ cũ đối diện trực tiếp với những biến động khốc liệt của hiện tại.

Cuộc đối đầu giữa ông Đằng và Peter vì thế không đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, mà còn là sự va chạm giữa kinh nghiệm, kỷ luật và một thế giới ngầm đang vận hành ngày càng tàn nhẫn.

Bố già Trần Quang Đại gây chú ý trong vai diễn nặng ký.

Peter (Simon Kook) - Đối thủ quốc tế và ngòi nổ xung đột

Đối diện ông Đằng là Peter, do Simon Kook thủ vai, nhân vật giữ vai trò ngòi nổ của chuỗi xung đột trong phim. Peter cầm đầu kế hoạch bắt cóc từ đó đẩy mọi mối quan hệ vào trạng thái đối đầu không thể tránh khỏi.

Simon Kook là ngôi sao võ thuật đến từ Thái Lan, từng gây chú ý với khán giả quốc tế khi xuất hiện trong Ip Man 3 và có màn đối đầu đáng nhớ với Chung Tử Đan. Việc Simon Kook góp mặt trong Bố già trở lại không chỉ mang đến chuẩn mực võ thuật thực chiến, mà còn tạo nên một đối trọng rõ ràng giữa phim hành động Việt Nam và hơi thở phim hành động quốc tế.

Yến và Bạc: Cuộc đối đầu của 2 đả nữ

Song song với trục xung đột chính là tuyến đối đầu giữa Yến, con gái ông Đằng, một vệ sĩ tư nhân và Bạc, cánh tay phải của Peter. Yến đại diện cho nỗ lực giữ lại những giới hạn đạo đức trong thế giới đầy bạo lực, trong khi Bạc là người hành động không do dự, sẵn sàng thực thi mệnh lệnh bằng mọi giá.

Cuộc va chạm giữa hai nhân vật nữ không chỉ là đối đầu đơn thuần, mà là sự xung đột giữa niềm tin và bạo lực, giữa lựa chọn cá nhân và logic tàn nhẫn của thế giới ngầm.

Giọng ca bolero Hải Ngân lột xác trong hình tượng mới.

Cuộc chơi không khoan nhượng

Xuyên suốt trailer, Bố già trở lại liên tục đặt ra câu hỏi về công lý trong một thế giới vận hành bằng luật ngầm. Ở đó, các cuộc đối đầu - từ Ông Đằng & Peter đến Yến & Bạc - đều là hệ quả trực tiếp của những lựa chọn không thể rút lại.

Trailer không phân định ai đúng, ai sai, mà để khán giả chứng kiến cái giá mà mỗi nhân vật phải trả khi bước vào cuộc chơi không khoan nhượng.

Hơi thở hành động mới

Với sự kết hợp giữa diễn viên gạo cội Trần Quang Đại, gắn liền với lịch sử phim hình sự Việt Nam và ngôi sao võ thuật quốc tế Simon Kook, Bố già trở lại cho thấy tham vọng tạo nên một bộ phim hành động Việt vừa có chiều sâu, vừa tiệm cận chuẩn mực hành động hiện đại.

Simon Kook là ngôi sao võ thuật đến từ Thái Lan.

Trailer chính thức của Bố già trở lại cho thấy rõ định hướng: không chạy theo công thức an toàn, không né tránh những xung đột gai góc. Trailer tập trung xây dựng một thế giới nhất quán, có luật lệ riêng và không cho phép sai lầm. Đây cũng chính là điểm khiến Bố già trở lại trở nên khác biệt trong bối cảnh thị trường phim hành động Việt đang tìm kiếm những hướng đi mới.

Thông tin phim:

● Tên phim: Bố già trở lại

● Thể loại: Hành động - Tâm lý - Gia đình

● Đạo diễn: Nguyễn Quốc Duy

● Diễn viên: Trần Quang Đại, Simon Kook, NSƯT Mỹ Duyên, Huỳnh Đông, Đinh Ngọc Kiều Nhi (Nhi Katy), Hải Ngân, Tuấn Voi…

● Khởi chiếu: 30/01/2026

Nguồn: Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân