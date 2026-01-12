Thiên đường máu - phim Việt đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài dựa trên nhiều sự kiện có thật - tiếp tục thống lĩnh phòng vé cuối tuần qua. Tác phẩm có sự góp mặt của Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Hoài Lâm... đạt doanh thu ấn tượng sau hơn 10 ngày ra rạp. Đề tài mới lạ và thời sự là yếu tố chính giúp bộ phim duy trì sức hút phòng vé.

Thanh Hương gây chú ý trong "Thiên đường máu".

Tính tới 7h ngày 12/1, Thiên đường máu đã vượt mốc 100 tỷ đồng. Riêng 3 ngày cuối tuần qua, phim đứng đầu phòng vé với gần 20 tỷ đồng, doanh số gấp đôi bom tấn Avatar 3 (10,9 tỷ đồng), theo thống kê của Box Office Vietnam.

Tuy vậy, bom tấn của đạo diễn James Cameron hiện đã vượt 270 tỷ đồng ở phòng vé Việt và duy trì sức hút hiếm có sau 3 tuần công chiếu.

Trong khi đó, phim Ai thương ai mến của Thu Trang dù vẫn giữ vững vị trí thứ 3 phòng vé cuối tuần qua nhưng chỉ thu về 3,7 tỷ đồng và hiện mới đạt 26 tỷ đồng.

Vạn dặm yêu em (Love In Vietnam)

Vị trí thứ 4 và 5 phòng vé thuộc về phim hoạt hình Hollywood là Zootopia: Phi vụ động trời 2 (2,5 tỷ đồng) và bom tấn Hàn Đại ca Hahaha (2,1 tỷ đồng). Trong khi đó, phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ Vạn dặm yêu em (Love In Vietnam) có sự góp mặt của Khả Ngân ra rạp cuối tuần qua gần như không có khách. Phim hiện đứng gần áp chót bảng xếp hạng với doanh thu 52 triệu đồng.

Trailer phim "Thiên đường máu"