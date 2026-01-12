Chia sẻ của Steven Nguyễn về vai diễn mới trên phim giờ vàng VTV:

Dàn diễn viên phim Không giới hạn ra mắt truyền thông chiều 12/1 tại VTV. Tâm điểm chú ý chính là Steven Nguyễn - nam diễn viên sở hữu lượng fan hùng hậu sau bom tấn doanh thu 714 tỷ Mưa đỏ.

Steven Nguyễn mặc quân phục tới sự kiện ra mắt phim.

Không giới hạn là bộ phim truyền hình phía Bắc đầu tiên nam diễn viên tham gia, lại là đảm nhận vai chính ngay sau cơn sốt Mưa đỏ. Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu. Xuất hiện trong trang phục sĩ quan quân đội tại sự kiện ra mắt Không giới hạn, Steven Nguyễn thu hút mọi sự chú ý vì tạo hình quá đẹp trai, hứa hẹn gây sốt không kém Quang trong Mưa đỏ khi phim lên sóng.

Chia sẻ bên lề họp báo, Steven Nguyễn nói khi đi casting nghĩ đây là phim tình cảm. Sau này mới biết Không giới hạn là phim về những chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn và lúc này Steven Nguyễn không có lý do gì để từ chối.

Tạo hình vai Trung tá Đào Minh Kiên của Steven Nguyễn trong "Không giới hạn".

Steven Nguyễn cho biết trước Mưa đỏ mong muốn đóng vai phản diện và đã đạt được điều đó với vai Quang. Sau Mưa đỏ, anh lại mong muốn "về lại phe ta và giờ điều đó đã trở thành hiện thực".

Steven Nguyễn chia sẻ: "Tôi có áp lực nhưng đó là tích cực, thôi thúc hoàn thiện bản thân. Tôi muốn hướng tới một diễn viên đa năng có thể cân mọi thể loại vai. Vì vậy vai diễn này tạo cho tôi thêm động lực mỗi ngày trau dồi để hoàn thiện bản thân''.

Steven Nguyễn cùng ê-kíp phim "Không giới hạn" ra mắt truyền thông chiều 12/1.

Không giới hạn xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.

Ở đó, Kiên gặp Lợi (Tô Dũng) - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là oán trách, hoài nghi đến từ nhiều phía nhưng cũng may mắn khi nhận được không ít sự chỉ dạy từ cấp trên - Thượng tướng Hà Đình Quân.

Tô Dũng và Steven Nguyễn - hai diễn viên cùng sinh năm 1991 - vào vai đồng đội trong phim.

Về công việc, ông Quân hết lòng ủng hộ, dìu dắt Kiên nhưng lại ngần ngại khi đứa con gái hết mực yêu thương - Lam Anh (Minh Trang), công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng lại đem lòng yêu Kiên. Qua hành trình vượt qua mặc cảm cá nhân, đối diện sự thật và lựa chọn lẽ phải, Kiên khẳng định giá trị đạo đức, bản lĩnh chỉ huy, tinh thần "dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm" của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Diễn viên Minh Trang vào vai con gái Thượng tướng Hà Đình Quân, người theo đuổi Kiên (Steven Nguyễn).

Không giới hạn lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, đồng thời có được sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng tham mưu. Phim mở ra bức tranh toàn cảnh về một hệ thống phòng thủ dân sự vận hành trong im lặng mà ở đó có những cuộc họp chỉ đạo căng thẳng ở cấp chiến lược, những quyết định tham mưu trong tích tắc.

Trong phim, Steven Nguyễn đã được đánh giá cao khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên - một vai diễn nội tâm, có chiều sâu cảm xúc. Steven Nguyễn cũng được kỳ vọng sẽ tạo thành một cặp đôi "quân nhân nhiều chemistry" với Minh Trang trong vai nữ sĩ quan IT.

Minh Trang thấy trang phục quân nhân được mặc trong "Không giới hạn" là đẹp nhất.

Tô Dũng chia sẻ với VietNamNet, Không giới hạn là phim đầu tiên anh đóng cùng Anh Đào sau khi cô kết hôn. Tuy nhiên, do chồng Anh Đào cũng là diễn viên nên rất hiểu công việc của vợ. Tô Dũng cũng thoải mái khi đóng các cảnh tình cảm với Anh Đào trong phim này.

Tô Dũng và Anh Đào tại sự kiện họp báo phim.

Bên cạnh những gương mặt trẻ đầy sức hút như Steven Nguyễn, Tô Dũng, Anh Đào, Anh Tuấn, Minh Trang, Lâm Đức Anh... Không giới hạn còn quy tụ được những diễn viên gạo cội: NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSƯT Linh Huệ... Phim phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 ngay sau khi Lằn ranh kết thúc.

Trailer phim

Ảnh: VTV