Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự (Luật số 118/2025/QH15). Đáng chú ý, khoản 15, Điều 6 Luật số 118/2025/QH15 đã sửa đổi khoản 1, Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 theo hướng bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.

Theo quy định mới, thời gian lái xe liên tục của tài xế không quá 4 giờ (trừ trường hợp bất khả kháng). Thời gian làm việc của tài xế trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đón nhận thông tin này, anh Trần Việt Cường (Bắc Ninh), tài xế xe đầu kéo chuyên tuyến Bắc – Nam cho biết, quy định cũ khiến công việc gặp nhiều ràng buộc. Ô tô chạy tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh mất 48-52 giờ, xe luôn phải có hai tài xế xoay vòng, khiến thu nhập bị san sẻ. Anh Cường cho rằng việc bãi bỏ quy định trên là tín hiệu tích cực, giúp tài xế chủ động và cải thiện thu nhập.

Ở góc độ doanh nghiệp, anh Mạnh (Hà Nội) chia sẻ, trần 48 giờ/tuần khiến đơn vị phải tăng số lượng tài xế trong khi nguồn nhân lực khan hiếm, đẩy chi phí tăng cao.

Đa số tài xế, doanh nghiệp vận tải “thở phào” khi sắp bỏ giới hạn thời gian lái xe 48 giờ/tuần.

Đồng quan điểm, anh Quang Dũng, chủ một doanh nghiệp vận tải tại miền Bắc tính toán, với quy mô 20 đầu xe, công ty tuân thủ quy định cũ thì buộc phải tăng 30-40% nhân sự; chi phí nhân công phát sinh từ 120-180 triệu đồng/tháng, tổng chi phí vận hành đội thêm 10-15%. Vào các đợt cao điểm, doanh nghiệp thường phải từ chối đơn hàng hoặc thuê lái xe thời vụ giá cao do không thể tăng giờ làm.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đánh giá, việc bãi bỏ trần giờ lái là "cú hích" kịp thời. Thay đổi này giúp doanh nghiệp linh hoạt tổ chức sản xuất, giảm áp lực thiếu hụt nhân sự và hạn chế tình trạng chậm chuyến.

Tuy nhiên, ông Hùng nhấn mạnh việc bãi bỏ trần giờ lái theo tuần không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Doanh nghiệp vẫn phải kiểm soát thời gian làm việc, tuân thủ quy định lái xe liên tục không quá 4 giờ để đảm bảo an toàn giao thông.