Anh Hoàng Văn Anh (Đông Anh, Hà Nội) đặt câu hỏi: "Cuối tuần, tôi thường hay lái ô tô về quê. Có lần đến đoạn gần trạm thu phí thì được CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi được yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe (GPLX), tôi mới “tá hỏa” vì để quên ví ở nhà, phải gọi điện về nhà nhờ vợ mang ra. Trường hợp CSGT dừng xe nhưng không xuất trình được GPLX như vậy sẽ bị phạt bao nhiêu và có bị trừ điểm không?".

Luật sư Nguyễn Đức Thắng, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, GPLX là tài liệu pháp lý quan trọng, bắt buộc đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, theo quy định tại Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Tài liệu này không chỉ chứng minh bạn đủ năng lực điều khiển phương tiện mà còn hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc không mang GPLX có thể dẫn đến bị xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, hoặc các hậu quả nghiêm trọng hơn nếu xảy ra tai nạn. Vì vậy, nắm rõ quy định và luôn mang theo GPLX là cách tốt nhất để tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Theo luật sư Thắng, điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe ô tô, xe chở người hoặc hàng bốn bánh có gắn động cơ không mang GPLX sẽ bị phạt từ 300-400 nghìn đồng. Mức phạt này phản ánh trách nhiệm của người lái ô tô trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt khi điều khiển phương tiện có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế ô tô không xuất trình GPLX bị phạt và trừ bao nhiêu điểm? Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Đáng chú ý, cần phân biệt rõ hành vi không mang GPLX với không có GPLX. Theo Điểm b Khoản 8 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nếu người điều khiển xe ô tô không có GPLX, mức phạt hành chính lên đến 10-12 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày hoặc bị trừ 2–4 điểm GPLX nếu đã có giấy phép, theo Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong trường hợp sử dụng GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ 1968 cấp (trừ GPLX quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia tương ứng, mức phạt tăng đáng kể.

Theo điểm c khoản 8 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mang đầy đủ cả GPLX quốc tế và quốc gia để đảm bảo tính hợp pháp khi tham gia giao thông tại Việt Nam.

Có thể xuất trình GPLX qua VNeID?

Thông tư 28/2024/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA về việc kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông.

Theo đó, khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, CSDL; việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, CSDL có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

"Như vậy, từ 1/7/2024, khi GPLX đã được tích hợp cập nhật trong VNeID thì việc kiểm tra GPLX qua VNeID có giá trị như giấy tờ trực tiếp", luật sư Nguyễn Đức Thắng thông tin.