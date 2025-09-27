Một phần ba cuộc đời con người dành cho giấc ngủ. Chiếc giường ngủ, vì thế, từ lâu luôn được coi là vật dụng trung tâm trong căn phòng. Nó gắn liền với khái niệm nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, hiện nay, không ít gia đình, đặc biệt là những người trẻ, bắt đầu “quay lưng” với giường truyền thống.

Vì sao giới trẻ không còn mặn mà với giường truyền thống?

Chiếm quá nhiều diện tích

Ở những căn hộ nhỏ, đặc biệt là chung cư mini hoặc phòng dưới 12m2, việc đặt một chiếc giường gỗ cồng kềnh khiến không gian trở nên chật chội. Thêm vào đó, nếu đặt thêm một tủ quần áo lớn, phòng ngủ hầu như không còn chỗ để di chuyển, thậm chí thiếu cả khoảng không để hít thở thoải mái.

Đây là nỗi niềm chung của nhiều cặp vợ chồng trẻ sống ở đô thị, nơi diện tích căn hộ bị thu hẹp, buộc họ phải cân nhắc từng mét vuông không gian.

Thiếu công năng lưu trữ

Giường ngủ truyền thống thường chỉ có chức năng duy nhất: để ngủ. Gầm giường, nếu có thể tận dụng, cũng dễ biến thành nơi bám bụi, khó vệ sinh.

Trong khi đó, xu hướng sống hiện đại, đặc biệt với các gia đình trẻ ở đô thị, lại đề cao sự đa năng: một món đồ có thể vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa có ngăn chứa đồ, vừa tối ưu hóa từng centimet.

Xu hướng mới

Nệm đặt trực tiếp xuống sàn

Giới trẻ đang thay đổi thói quen, định nghĩa lại phòng ngủ theo cách tối giản, đa năng và hiện đại hơn. Ở những nơi khí hậu khô ráo, nhiều gia đình trẻ bỏ khung giường, đặt nệm thẳng xuống sàn. Cách này giúp căn phòng rộng thoáng và tạo cảm giác mang phong cách khách sạn. Đặc biệt, với gia đình có trẻ nhỏ, phương án này còn tránh được nguy cơ trẻ lăn ngã khỏi giường.

Một bạn trẻ chia sẻ, ban đầu bố mẹ phản đối vì nghĩ đặt nệm xuống sàn trông sơ sài. Nhưng sau vài tháng, mọi người lại thích vì phòng rộng rãi hơn, dọn dẹp dễ hơn.

Khung giường “vô hình”

Để khắc phục nhược điểm ẩm mốc khi đặt nệm trực tiếp, nhiều gia đình ở vùng có độ ẩm cao chọn cách kê thêm khung gỗ thấp hoặc tấm chống ẩm bên dưới. Giá thành rẻ, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, nhưng đủ giúp nệm thông thoáng.

Ngoài gỗ, một số người dùng pallet gỗ hoặc ván nhựa. Tuy nhiên, giải pháp này lại gây tranh cãi rằng pallet cần xử lý bề mặt, ván nhựa thì không thân thiện với môi trường.

Giường bục, tatami

Được mệnh danh là “cứu cánh” cho phòng ngủ nhỏ, giường bục cho phép tận dụng triệt để diện tích. Phía trên là nệm ngủ, phía dưới có thể là hộc tủ hoặc không gian lưu trữ. Gia đình có hai con nhỏ có thể thiết kế bục lớn, đặt hai tấm nệm, vừa là chỗ ngủ vừa là chỗ vui chơi.

Với phòng diện tích hẹp, việc nâng toàn bộ khu vực ngủ lên bục giúp mở thêm không gian sinh hoạt bên dưới, đồng thời tạo cảm giác căn phòng “có chiều sâu” hơn.

Dù vậy, các chuyên gia nội thất khuyến cáo, cần thiết kế khe thoáng để nệm được thoáng khí, tránh ẩm mốc.

Giường Murphy - giường gấp vào tường

Từng phổ biến ở châu Âu, nay giường Murphy được một bộ phận người trẻ ưa chuộng. Ban ngày, chiếc giường gấp gọn vào tường, biến phòng ngủ thành phòng làm việc hoặc phòng khách. Ban đêm, chỉ một động tác kéo xuống, căn phòng lại trở thành nơi nghỉ ngơi.

Nhược điểm của giường Murphy là chiếm diện tích tường lớn, thi công phức tạp và tốn kém, vì vậy chỉ phù hợp với những căn hộ thực sự cần tiết kiệm không gian.

Giường nửa chiều cao

Đây được xem là phiên bản nâng cấp của tatami. Giường được nâng cao từ 1,2-1,5m. Phần trên để ngủ, phần dưới làm tủ đồ, bàn học hoặc góc vui chơi. Cách thiết kế này vừa tận dụng không gian dọc, vừa mang lại sự thú vị cho phòng trẻ em hay căn hộ nhỏ.

Loại giường này hợp với gia đình trẻ sống trong căn hộ 40-50m2, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo thêm công năng, lại giúp trẻ nhỏ thích thú.

Dù nhiều người trẻ từ bỏ giường truyền thống, không có nghĩa loại giường này sẽ biến mất hoàn toàn. Với những căn hộ rộng rãi, biệt thự, nhà phố, giường truyền thống vẫn giữ được vị trí riêng nhờ sự sang trọng và độ bền.

Tuy nhiên, xu hướng rõ ràng đang thay đổi. Giới trẻ đề cao tính linh hoạt, thẩm mỹ tối giản, sự an toàn và đa năng. Họ sẵn sàng từ bỏ những món đồ cồng kềnh để đổi lấy sự thoáng đãng và tiện ích.

Theo Home