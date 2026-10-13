MỸ - Người phụ nữ chi gần 200.000 USD (5,1 tỷ đồng) cải tạo nhà thờ 128 năm tuổi bỏ hoang thành ngôi nhà mơ ước.

Whitney Anderson (45 tuổi) là nhà tạo mẫu và trang trí nội thất tại Mỹ. Cô gây chú ý khi chi 45.000 USD (1,1 tỷ đồng) mua khu đất có nhà thờ 128 năm tuổi bỏ hoang ở bang Michigan để cải tạo thành nhà riêng.

Whitney Anderson đã mua một nhà thờ 128 năm tuổi và cải tạo thành ngôi nhà mơ ước. Ảnh: CNBC

Ước mơ thơ bé

Ước mơ bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi Anderson thường theo ông bà đến nhà thờ và say mê ngắm nhìn kiến trúc, đặc biệt là những ô cửa kính màu, theo CNBC.

Khoảng 10 năm trước, Anderson bắt đầu tìm kiếm nhà thờ có giá phù hợp để biến thành nhà riêng nhưng chưa thành công.

Đến mùa xuân năm 2024, cô tình cờ tìm thấy tin rao bán một căn nhà dành cho mục sư tại bang Michigan và đi kèm là một nhà thờ cũ được xây dựng năm 1898.

Công trình xuống cấp nghiêm trọng, Anderson thậm chí phải đeo mặt nạ phòng độc khi tham quan. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những ô cửa sổ, cô lập tức hình dung ra diện mạo tương lai của công trình và quyết định mua nó.

“Tôi yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp tình trạng xuống cấp của công trình”, cô chia sẻ.

Tháng 6/2024, Anderson hoàn tất thương vụ sau quá trình thương lượng. Cô sở hữu nhà thờ rộng khoảng 325m2, căn nhà dành cho mục sư và khu đất trống liền kề rộng gần 930m2.

Không gian bên trong nhà của Whitney Anderson. Ảnh: CNBC

Whitney Anderson yêu thích những ô cửa sổ nhiều màu. Ảnh: CNBC

Chi gần 200.000 USD cải tạo nhà thờ

Ban đầu, khi bắt tay sửa chữa nhà thờ, Anderson sống trong căn nhà dành cho mục sư ở bên cạnh.

Do có kinh nghiệm cải tạo nhà cũ, Anderson tự thực hiện phần lớn công việc phá dỡ, lắp đặt một số dầm đỡ sàn, thi công vách thạch cao và sơn tường để tiết kiệm chi phí.

Cô thậm chí thuê xe nâng cao khoảng 24m để tự sơn tường bên ngoài, bất chấp nỗi sợ độ cao.

Anderson đặc biệt chú trọng giữ lại nét nguyên bản của nhà thờ, từ những ô cửa kính màu đến một số đèn trần có từ khoảng thập niên 1940. Đến nay, cô đã chi gần 200.000 USD (5,1 tỷ đồng) cho việc cải tạo.

Ngôi nhà của Whitney Anderson nhìn từ ngoài vào. Ảnh: CNBC

Đầu tháng 3/2025, Anderson chia sẻ câu chuyện trên Instagram. Video dài 30 giây của cô bất ngờ lan truyền, thu hút khoảng 16 triệu lượt xem và gần 3.700 bình luận.

Sự việc giúp cô được các nhà sản xuất chương trình cải tạo nhà Magnolia Network chú ý và mời tham gia vào cuối tháng 3.

Cơ hội xuất hiện trên truyền hình khiến Anderson phải đẩy nhanh tiến độ. Thay vì dành 4-5 năm cải tạo như dự định ban đầu, cô làm việc gần như liên tục trong 8 tháng và sống bằng tiền tiết kiệm vì không thể đi làm. Về lâu dài, cô muốn biến khu đất thành cơ sở lưu trú. Khách sẽ nghỉ tại căn nhà dành cho mục sư.

Cô cảm nhận phần lớn cộng đồng đã đón nhận dự án và hiểu mong muốn cứu công trình cũ khỏi cảnh xuống cấp. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến không đồng tình vì cô biến nhà thờ thành nhà riêng, trong khi những người khác tò mò hỏi liệu công trình có bị ma ám hay không.

Với cô, dự án không chỉ là việc xây dựng một ngôi nhà độc đáo mà còn là cách truyền cảm hứng để mọi người theo đuổi ước mơ.

“Ngay cả khi chưa có đủ tiền, nếu bạn tin vào bản thân và kiên trì với kế hoạch, với ước mơ của mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn”, Anderson nói.