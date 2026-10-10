Không muốn vay nợ để xây nhà mới, vợ chồng ở Quảng Ninh quyết định cải tạo khu trọ cũ đã bỏ hoang 10 năm thành căn nhà mơ ước.

Xây tổ ấm từ khu trọ bỏ hoang

Những ngày này, vợ chồng chị Đinh Thị Thu Hoài và anh Nguyễn Văn Thanh (cùng sinh năm 1992, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh) đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của ngôi nhà mới.

Sau nhiều tháng cải tạo, khu trọ cũ kỹ, bỏ hoang suốt 10 năm đã biến thành căn nhà vườn nhỏ xinh.

Nhìn mọi thứ đang hoàn thiện đúng như hình dung ban đầu, chị Hoài không giấu được niềm vui bởi với chị, đây là thành quả của những tháng ngày chắt chiu, tính toán để có được tổ ấm riêng như mong ước.

Vợ chồng chị Hoài xây tổ ấm từ khu trọ bỏ hoang 10 năm

Khu trọ này nằm trên mảnh đất rộng 270m2, được bố mẹ chồng chị Hoài xây dựng cách đây 20 năm để cho sinh viên thuê. Nhà bố mẹ chồng chị ở sát cạnh, còn vợ chồng chị cùng 2 con trước đây sống trong căn nhà tạm cách đó khoảng 2km.

Công trình gồm 7 phòng trọ, chia thành hai dãy vuông góc với nhau, một dãy có 4 phòng và một dãy có 3 phòng.

Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, khu trọ không còn người thuê, quang cảnh có phần tan hoang. Đầu năm 2026, bố mẹ chồng đã giao cho vợ chồng chị Hoài sử dụng.

Tháng 6/2026, sau nhiều lần bàn bạc, hai vợ chồng quyết định cải tạo khu trọ thành nơi sinh sống lâu dài, thay vì phá bỏ để xây nhà mới.

“Vợ chồng tôi không mong cầu nhà lầu, chỉ cần một căn nhà nhỏ xinh, đầy đủ công năng, có khoảng sân để trồng cây, chăm chút mỗi ngày là hạnh phúc rồi”, chị Hoài chia sẻ.

Khu trọ trước và sau khi cải tạo

Một lý do quan trọng khác là điều kiện tài chính. Sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng chị chỉ có hơn 300 triệu đồng để lo nhà cửa. Thay vì vay nợ để xây nhà mới, vợ chồng chị muốn dùng khoản này để cải tạo khu trọ cũ thành căn nhà đẹp mà đủ công năng.

Qua kiểm tra, chị Hoài nhận thấy nền móng và tường của khu trọ vẫn vững chắc dù đã xây dựng hai thập kỷ.

Công trình cũng từng trải qua cơn bão lớn vào tháng 9/2024 mà không bị hư hại nghiêm trọng. Điều đó càng củng cố quyết tâm tận dụng kết cấu cũ để tiết kiệm chi phí.

“Sau khi xin phép và được bố mẹ chồng ủng hộ, vợ chồng tôi bắt tay vào thực hiện luôn.

Chúng tôi tự lên ý tưởng, phác họa cách bố trí rồi thuê thợ về làm”, chị Hoài chia sẻ.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình cải tạo nhà của vợ chồng chị Hoài

Với diện tích nhà khoảng 100m2, vợ chồng giữ lại kết cấu hai dãy nhà cũ nhưng thay đổi hoàn toàn công năng.

Ở dãy trọ 4 phòng, vợ chồng chị phá bỏ 1 phòng để tạo lối đi thông thoáng. Không gian còn lại được bố trí thành phòng ngủ, nhà vệ sinh và khu bếp liên thông phòng khách.

Ở dãy trọ 3 phòng, vợ chồng chị phá thông 1 bức tường để mở rộng phòng ngủ, đồng thời bố trí thêm một nhà vệ sinh và phòng kho.

Phần đất còn lại được anh chị quy hoạch thành sân vườn, tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà.

Công cuộc cải tạo

Dù lên kế hoạch cẩn thận, chị Hoài vẫn không ngờ hành trình cải tạo khu trọ cũ thành nhà ở lại có nhiều khó khăn đến vậy.

Để thay đổi diện mạo công trình, vợ chồng chị chỉ giữ lại phần móng và tường, những hạng mục còn lại đều làm mới. Chị thuê thợ đục thông tường, thay mái, trát, sơn tường và làm lại toàn bộ hệ thống điện nước, cửa, trần nhà, sân vườn.

Phòng khách thông với bếp

Đặc biệt, hai vợ chồng muốn toàn bộ 11 bộ cửa được thiết kế theo kiểu vòm bo góc mềm mại, tạo điểm nhấn khác biệt cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, đây lại là kiểu cửa mà thợ chưa có nhiều kinh nghiệm thi công. Khi tường đã trát xong, thợ làm cửa mới phát hiện hai ô cửa có kích thước, độ cong không phù hợp để cắt kính và lắp đặt. Vợ chồng chị đành cho đục ra, chỉnh sửa rồi trát lại.

“Việc thi công đúng mùa mưa khiến tiến độ kéo dài.

Riêng hạng mục mái nhà bị chậm hơn một tháng. Khi thợ quay lại thi công, việc đo đạc sai và thiếu vật liệu khiến chúng tôi phải chờ thêm nửa tháng, kéo theo các công đoạn khác bị ảnh hưởng”, chị Hoài kể.

Khó khăn lớn nhất với vợ chồng chị là cải tạo hệ thống điện nước. Ban đầu, họ dự định thuê thợ nhưng khi nhận báo giá 20 triệu đồng, chồng chị quyết định tự đảm nhận để tiết kiệm.

Căn bếp thoáng đãng, ngập ánh sáng tự nhiên

“Lúc làm mới thấy không dễ chút nào. Chồng tôi một mình loay hoay rất lâu, có lúc còn nghĩ biết thế thuê thợ từ đầu cho đỡ vất vả”, chị Hoài chia sẻ thêm.

Chị thừa nhận, nhiều lúc thấy mệt mỏi vì công trình kéo dài nhưng mỗi khi nhìn thấy một góc nhà hoàn thiện, chị lại có thêm động lực.

Bốn tháng trôi qua, căn nhà mơ ước dần hiện ra đúng như chị Hoài hình dung. Từ khu trọ bỏ hoang với những căn phòng nhỏ, mái nhà cũ kỹ, công trình trở thành căn nhà cấp 4 sáng sủa, có mái tôn xốp giả ngói, trần mới và những ô cửa vòm duyên dáng.

Vợ chồng chị đang hoàn thiện nốt phần lắp đặt nội thất để chuyển về ở vào tháng tới.

Những hạng mục sân vườn, bể cá trước nhà và các góc trồng cây sẽ được hai vợ chồng tiếp tục hoàn thiện sau khi ổn định cuộc sống.

Sân vườn sẽ được vợ chồng chị bài trí thêm trong thời gian tới

“Tổng chi phí cải tạo ngôi nhà vào khoảng 380 triệu đồng, đúng như vợ chồng tôi dự kiến.

Thành quả cải tạo khiến nhiều người bất ngờ, bố mẹ chồng tôi vốn nghĩ các con chỉ sửa qua loa để ở tạm, không ngờ lại tâm huyết như vậy. Hàng xóm đi ngang cũng tò mò ghé xem và khen kiểu cửa và cách bài trí độc đáo”, chị Hoài kể.

Hai con của chị cũng háo hức khi sắp có phòng riêng, thậm chí tiết kiệm tiền để mua đồ trang trí phòng ngủ. Niềm vui của các con cũng là điều chị mong ngóng bấy lâu.

Nhìn lại hành trình vừa qua, chị Hoài thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Dù căn nhà không quá rộng lớn, sang trọng, từng góc nhỏ đều chứa đựng công sức và tình yêu của hai vợ chồng.

Ảnh và video: Nhà của Hoài Em