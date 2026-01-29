Ngày 29/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng có phản hồi trước ý kiến của người dân liên quan đến tình trạng quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển.

Theo phản ánh, tại bãi biển Phạm Văn Đồng, phường An Hải thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt vào ban đêm, xả rác bừa bãi; rác thải không được thu gom kịp thời, tồn đọng lâu ngày gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Một số nhà vệ sinh công cộng ven biển cũng xuống cấp, có mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trải nghiệm của người dân, du khách.

Đáng lo ngại, tại khu vực đường Hồ Xuân Hương còn xuất hiện kim tiêm trên bãi biển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh kim tiêm được người dân phát hiện trên bãi biển ở Đà Nẵng. Ảnh: Đ.N

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là Ban quản lý) đã tiếp nhận đầy đủ các phản ánh nêu trên.

Theo đó, về công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại bãi biển, Ban quản lý thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch.

Đối với tình trạng tụ tập ăn uống ban đêm, xả rác bừa bãi và phản ánh về việc xuất hiện kim tiêm tại một số khu vực bãi biển, Ban quản lý sẽ bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời yêu cầu Xí nghiệp Môi trường sông biển tổ chức thu gom rác thải, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho người dân và du khách.

Về công tác quản lý, vận hành nhà vệ sinh công cộng ven biển, Ban quản lý đã đề xuất và đang triển khai nâng cấp, xây mới các nhà vệ sinh dọc tuyến biển, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm.

Đồng thời, Ban quản lý cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị quản lý trực duy trì việc dọn vệ sinh định kỳ, khắc phục tình trạng mất vệ sinh, có mùi hôi, tránh gây bất tiện và ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của người dân và du khách.