Ca sĩ Anh Quân Idol vừa phát hành MV Việt Nam khúc kiêu hùng, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật khi lần đầu thử sức với đề tài quê hương, đất nước.

Ca khúc do nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác từ nhiều năm trước, mang tinh thần tự sự sâu lắng thay vì cách tiếp cận hào sảng, cổ động quen thuộc. Với phần phối khí kết hợp Symphony, Cinematic và Rock của nhạc sĩ Thanh Bình, bài hát tạo nên không gian âm nhạc vừa trang trọng, vừa giàu cảm xúc, giúp giọng hát của Anh Quân Idol trở thành điểm tựa xuyên suốt.

Nam ca sĩ cho biết công chúng vốn quen với hình ảnh Anh Quân hát nhạc pop ballad nhẹ nhàng, thậm chí gắn cho anh biệt danh "thánh hát nhạc suy". Nhưng đến thời điểm này, Anh Quân muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn, hát về một tình yêu lớn hơn tình yêu đôi lứa. Vì vậy, anh tìm đến Tú Dưa với mong muốn được thể hiện một ca khúc về quê hương, đất nước.

Ca sĩ Anh Quân.

Đằng sau quyết định ấy còn là câu chuyện gia đình. Anh Quân sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong một gia đình có bố là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y nhưng phải nghỉ hưu sớm vì mất sức lao động.

Anh thừa nhận ký ức về chiến tranh không đến với mình qua sách vở đơn thuần mà còn qua những câu chuyện bố kể trong bữa cơm gia đình, qua những tháng năm gian khó mà thế hệ cha mẹ từng đi qua. Bởi vậy, khi hát về Tổ quốc, điều anh nghĩ tới trước tiên không phải là kỹ thuật hay mang về bao nhiêu lượt nghe mà là lòng biết ơn.

Bố ca sĩ Anh Quân xúc động khi nhắc tới MV của con trai.

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận đây là thử thách lớn. Anh cho rằng ở độ tuổi của mình, trải nghiệm sống có thể chưa đủ đầy để truyền tải trọn vẹn tinh thần một ca khúc mang đề tài lớn. Vì thế, trong quá trình thu âm, anh phải nhờ nhạc sĩ Tú Dưa hỗ trợ và dẫn dắt rất nhiều. Sự khắt khe của đàn anh, theo Anh Quân, đôi lúc tạo áp lực nhưng chính sự kỹ tính ấy giúp mình đi đến một bản thu đủ độ chín và cảm xúc.

Nhạc sĩ Tú Dưa tiết lộ ca khúc này đã được anh viết từ khoảng 7-8 năm trước, trong bối cảnh tình yêu đất nước dâng lên mạnh mẽ sau chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, anh không vội phát hành mà giữ lại suốt nhiều năm, chờ đúng giọng ca phù hợp. Với anh, một bài hát về quê hương, đất nước không nhất thiết phải ra mắt đúng "thời điểm vàng" - như năm 2025, thời điểm cả nước tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc mà điều quan trọng là ca khúc ấy có đủ hay, đủ duyên để chạm đến trái tim khán giả hay không.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ cảm nhận về MV.

Điều thú vị là chính Tú Dưa ban đầu cũng chưa nghĩ ngay đến Anh Quân. Chỉ đến khi nhớ ra nam ca sĩ sinh ngày 30/4, lại có bố là thương binh, anh mới thấy có một cái duyên rất đặc biệt giữa người hát và bài hát. Dù vậy, sự phù hợp về hoàn cảnh không đồng nghĩa với việc được trao bài ngay lập tức. Tú Dưa kể bản demo đầu tiên của Anh Quân chưa thuyết phục thậm chí có thời điểm ê-kíp phải tạm dừng kế hoạch quay MV. Phải sau nhiều lần thu lại, với nỗ lực của Anh Quân và sự hướng dẫn sát sao của nhạc sĩ, ca khúc mới tìm được cách thể hiện tốt nhất.

Sự kỹ lưỡng ấy phần nào cho thấy Tú Dưa xem đây là một tác phẩm đặc biệt. Theo anh, những ca khúc về tình yêu đôi lứa thường dễ kể, dễ hát hơn. Trong khi đó, ca khúc về quê hương, đất nước đòi hỏi người thể hiện phải chạm được đến cảm xúc mà không sa vào khuôn mẫu. Anh đánh giá Anh Quân đã nỗ lực để chinh phục chính ca khúc chứ không chỉ chinh phục người viết.

Nhận xét về MV của Anh Quân, ca sĩ Tùng Dương cho rằng Việt Nam khúc kiêu hùng là một ca khúc rất khác của Tú Dưa trong mảng đề tài quê hương, đất nước. Điều khiến anh ấn tượng đầu tiên là bài hát giống một bản tình ca dành cho đất nước hơn là một bài chính ca theo cách quen thuộc. Theo Tùng Dương, việc chọn Anh Quân thể hiện là hợp lý, bởi nếu là một giọng hát có xu hướng đẩy cảm xúc mạnh như anh, ca khúc có thể bị nghiêng sang hướng khác, trong khi chất trữ tình của Anh Quân lại giúp bài hát giữ được sự sâu lắng cần thiết.

Gia đình, bạn bè chúc mừng Anh Quân.

Không chỉ vậy, Tùng Dương còn dành lời khen cho chất giọng của đàn em. Anh cho rằng Anh Quân có màu giọng trữ tình, quãng giọng rộng, xuống trầm đẹp và lên cao thoát, bay, nhờ đó thể hiện ca khúc khá trọn vẹn. Thậm chí, Tùng Dương còn hài hước nói rằng đã đến lúc Anh Quân có thể bỏ nickname "Idol" bởi anh đã có chỗ đứng riêng và nhiều ca khúc hit khiến đồng nghiệp cũng muốn hát lại.

Khoảnh khắc gây xúc động nhất tại họp báo đến từ bố của Anh Quân Idol. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, ông lắng nghe con trai thể hiện ca khúc và nói rằng bài hát chạm ngay vào trái tim mình. Với một người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, âm nhạc của Việt Nam khúc kiêu hùng không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn đánh thức cả một miền ký ức chiến trường.

Ông chia sẻ khi nghe ca khúc, nhiều hình ảnh về đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc như sống lại. Những năm tháng gian khổ ấy, theo ông, là ký ức không thể nào quên.

Ông còn bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay. Ông cảm ơn nhạc sĩ Tú Dưa vì đã viết nên một ca khúc giàu ý nghĩa và nhắc tới sự quan tâm, trợ cấp suốt đời của Nhà nước dành cho những người lính như ông như một sự ghi nhận trân trọng.

Chính lời chia sẻ của người cha đã làm sáng rõ thêm lý do vì sao Việt Nam khúc kiêu hùng không chỉ là một sản phẩm đánh dấu bước chuyển của Anh Quân Idol mà còn là dự án mang tính cá nhân sâu sắc. Ở đó có âm nhạc, có ký ức gia đình, có câu chuyện của một thế hệ từng đi qua chiến tranh và có cả khát vọng của thế hệ sau trong việc kể lại những điều ấy bằng ngôn ngữ hôm nay.

MV "Việt Nam khúc kiêu hùng"

Ảnh: Hoà Nguyễn

Clip: NVCC