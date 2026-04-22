Fanpage của Công ty TNHH giải trí Kaizen vừa thông tin về tiến độ xử lý liên quan MV Truth or dare gây tranh cãi trong dư luận thời gian qua.

Cụ thể, hôm 21/4 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có buổi làm việc chính thức với ca sĩ Jun Phạm và Công ty Kaizen.

Phía công ty trình bày ngay sau khi MV gây tranh cãi, sản phẩm đã bị gỡ khỏi kênh YouTube chính thức của Jun Phạm hôm 9/4. Toàn bộ bài đăng, hình ảnh, video... quảng bá MV này cũng bị ẩn/gỡ khỏi tất cả kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nam ca sĩ và công ty.

Hiện Công ty Kaizen vẫn tiếp tục rà soát, chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan.

"Do phạm vi lan truyền trên không gian mạng rất rộng, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV Truth or dare vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này.

Đồng thời, nếu phát hiện bất kỳ bài đăng hoặc nội dung nào có sử dụng hình ảnh MV, rất mong quý khán giả gửi đường link về hòm thư của chúng tôi để ê-kíp kịp thời xử lý và báo cáo vi phạm", trích thông báo.