Nên duyên nhờ ứng dụng hẹn hò

Kết hôn từ tháng 1/2025 nhưng cho đến giờ, những video ghi lại khoảnh khắc hài hước, xúc động trong đám cưới của Anh Thi (SN 1996, quê Cần Thơ) và Sơn Bin (SN 1992, quê Sóc Trăng, nay là thành phố Cần Thơ) vẫn "lên xu hướng”.

Video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trong đám cưới của Anh Thi - Sơn Bin. Nguồn: Thuận Huỳnh

Khoảnh khắc cô dâu mũm mĩm “cháy hết mình” trong ngày vui và cách chú rể nâng niu, yêu chiều bạn đời khiến nhiều người thích thú.

Anh Thi sở hữu ngoại hình mũm mĩm, dễ thương với cân nặng hơn 100kg. Cô chưa từng mặc cảm về vóc dáng ngoại cỡ của mình bởi luôn có em gái sinh đôi đồng hành.

“Chị em tôi giống nhau cả về gương mặt lẫn ngoại hình. Hai chị em ‘to con’ từ nhỏ, lớn lên cũng mũm mĩm giống nhau. Vì có người sát cánh nên chúng tôi không thấy tự ti, cũng không bao giờ ái ngại trước cái nhìn tò mò của người khác”, Anh Thi chia sẻ.

Với sự tự tin ấy, Anh Thi sẵn sàng mở lòng trong tình yêu. Khi quen biết Sơn Bin – anh chàng hiền lành, ấm áp, cô không ngại ngần trao cơ hội để cả hai bắt đầu hành trình yêu thương.

Cặp đôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

Cặp đôi quen biết nhau qua ứng dụng hẹn hò vào năm 2022. Anh Thi ấn tượng bởi hình xăm lạ trên cánh tay Sơn Bin nên kết bạn. Sơn Bin cũng tò mò về cô gái có ngoại hình mũm mĩm, nụ cười dễ thương nên đồng ý ngay.

Nhắn tin với nhau họ mới biết, cả hai từng học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ đều thấy ngành học không hợp với mình nên rẽ hướng, theo đuổi đam mê. Sơn Bin mở tiệm làm tóc, còn Anh Thi theo nghề trang điểm. Họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, trong đó, điểm chung lớn nhất là mạnh dạn làm điều mình thích.

“Dẫu vậy, chúng tôi vẫn có một điểm khác biệt rất lớn. Tôi là người vui vẻ, hướng ngoại, còn anh Bin là người hướng nội, ít nói.

Mãi sau này anh mới nói, chính sự khác biệt ấy khiến anh thương tôi. Anh ít nói nên muốn có một người nói thật nhiều ở bên cạnh mình”, Anh Thi cười kể lại.

Cặp đôi kết hôn sau 3 năm quen biết và hẹn hò

Lần đầu hẹn nhau ngoài đời, Sơn Bin chạy xe máy vượt 120km đến Cần Thơ gặp Anh Thi. Phút đầu gặp gỡ, anh có chút ngạc nhiên về vẻ ngoài của cô nhưng ngay sau đó đã suy nghĩ: “Con thuyền này đã căng buồm thì cứ để nó ra khơi”.

“Từ sau lần gặp ấy, mối quan hệ của hai đứa có bước ngoặt. Chúng tôi đều đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp nên động viên, khích lệ nhau.

Anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn, mỗi tối đều gọi video hỏi thăm, khi tôi ốm thì mua thuốc gửi đến tận nhà, đều đặn mỗi tháng đến thăm tôi 1 lần”, Anh Thi chia sẻ.

Điều khiến Anh Thi cảm động nhất là sự quan tâm của Sơn Bin dành cho gia đình cô. Thi nhớ mãi hình ảnh bạn trai cặm cụi sửa sang, dán gạch cho mộ của bố và ông nội mình. Cô nhận ra, anh chàng thực sự nghiêm túc và trân trọng mối quan hệ này.

Món quà đặc biệt của mẹ chồng

Quen nhau một thời gian, Sơn Bin ngỏ ý đưa Anh Thi về ra mắt. Đó là lần đầu tiên Thi có cảm giác e ngại và linh cảm về một rào cản vô hình. Tuy nhiên, buổi gặp gỡ ấy suôn sẻ ngoài mong đợi. Thi được gia đình Sơn Bin tiếp đón nồng nhiệt.

Cặp đôi được cả hai bên gia đình chúc phúc

“Gia đình anh là người dân tộc Khmer, bố mẹ và các anh chị em đều nói giọng địa phương nên đôi khi tôi nghe không hiểu lắm. Tuy nhiên, với thái độ nhiệt tình và nụ cười đôn hậu của họ, tôi biết mình được chào đón.

Mẹ anh nấu món vịt cho tôi ăn, ba anh chặt dừa cho tôi uống, gia đình anh còn đãi tôi món ăn đặc sản của địa phương. Dường như, mọi người coi tôi là con cái trong nhà nên không để ý đến điều gì khác”, Thi chia sẻ.

Đầu năm 2025, cặp đôi kết hôn sau 3 năm quen biết và hẹn hò. Hôn lễ của họ được tổ chức tưng bừng ở cả quê nhà trai và nhà gái.

Trong số những món quà cưới nhận được từ hai bên gia đình, món quà của mẹ chồng khiến Anh Thi ấn tượng hơn cả. Mẹ chồng của cô đã dành thời gian để làm 2 tháp bánh gừng, trưng trong hôn lễ của các con.

“Tháp bánh gừng thường xuất hiện trong những bữa tiệc quan trọng của người Khmer, mang ý nghĩa hòa hợp, sung túc, may mắn. Mẹ chồng tôi cặm cụi làm 2 tháp bánh gừng thật đẹp tặng chúng tôi thay cho lời chúc phúc, mong các con trọn đời thủy chung, hòa hợp, sinh sôi nảy nở.

Tôi rất trân trọng món quà này”, Anh Thi xúc động nói.

Hai tháp bánh gừng là món quà đặc biệt mẹ chồng Anh Thi dành tặng cho cặp đôi

Sau đám cưới, vợ chồng Anh Thi dọn ra ngoài ở riêng. Gần 1 năm qua, cô cảm nhận rõ hơn tình yêu thương sâu sắc và trọn vẹn gia đình chồng dành cho mình.

Với nàng dâu mũm mĩm, mỗi lần về quê chồng là một lần được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cô có thể ngủ nướng thoải mái và luôn thức dậy với 1 tô hủ tiếu chồng mua, 1 cốc cà phê sữa mẹ chồng pha.

Biết con dâu thích ăn khô tôm, khô cá, mẹ chồng Thi làm thật nhiều để con đem ra thành phố ăn dần. Những món đồ tươi như thịt, cá, bà chia hộp cẩn thận rồi cấp đông để các con tiện đem đi. Tình thương của bố mẹ chồng được thể hiện một cách mộc mạc nhưng đầy chân tình khiến Thi cảm động.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân êm đềm

Còn với Sơn Bin – người chồng hiền lành, ít nói, Anh Thi thấy yêu thương được đong đầy thêm mỗi ngày.

“Chúng tôi không yêu nhau nồng nhiệt như phút ban đầu nhưng tình cảm lại ngày càng êm đềm, vững chắc. Chúng tôi yêu cả khuyết điểm của nhau, tôn trọng nhau nhiều hơn là trách móc, đổ lỗi. Ủng hộ sở thích của nhau là cách cả hai xây dựng mối quan hệ lâu bền”, Anh Thi chia sẻ.

Ảnh: NVCC