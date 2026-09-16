MS 2026.249

Con trai tai nạn nương tựa người mẹ già bệnh tật

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép bên cánh đồng ở thôn Tân Hóa là nơi bà Nguyễn Thị Lý (SN 1961) và người con trai Phạm Thanh Hà (SN 1988) nương tựa vào nhau suốt nhiều năm qua.

Bà Lý nghẹn ngào khi nhắc đến chồng và con trai. Ảnh: Hải Sâm

Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ngày ngày chỉ có tiếng ho khan và hơi thở nặng nhọc của bà Lý vang lên từng hồi. Mỗi khi cơn đau tức ngực kéo đến, bà chỉ biết nằm trên giường, cố gắng chịu đựng.

Bà Lý có 4 người con, anh Hà là con thứ 3. Những người con còn lại đều đã lập gia đình và sống xa nhà. Cuộc sống của họ cũng chật vật nên không có điều kiện thường xuyên chăm lo cho mẹ và em trai.

Trước đây, vợ chồng bà Lý chỉ dựa vào vài sào ruộng để nuôi các con. Hơn 7 năm trước, một vụ tai nạn giao thông khiến anh Hà bị chấn thương sọ não nặng, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn hơn.

Bà Lý nhớ lại, hôm xảy ra tai nạn, Hà được một người bạn chở đi thăm ông nội đang ốm. Trên đường trở về, chiếc xe bất ngờ tông vào cột mốc khiến anh bị thương nặng, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Căn nhà của mẹ con bà Lý không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Hải Sâm

“Lúc đó tôi đang đi Đồng Nai bế cháu, chưa kịp đến nơi thì nghe tin con bị tai nạn. Hà nằm ở Bệnh viện Trung ương Huế suốt 3 tháng vì chấn thương sọ não. Khi ấy con không có bảo hiểm, gia đình phải bán mảnh đất cạnh nhà để có tiền cứu con”, bà Lý kể.

Theo bà Lý, sau vụ tai nạn, anh Hà không còn khỏe mạnh như trước. Chấn thương sọ não khiến anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng về khả năng nhận thức, không thể lao động và gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân.

“Vụ tai nạn cũng khiến hàm của Hà bị lệch, ảnh hưởng đến việc ăn uống. Việc gì cũng phải có tôi bên cạnh chăm sóc. Hà lại thường xuyên lên cơn động kinh. Mỗi lần như vậy tôi sợ lắm, chỉ biết ôm con rồi gọi người đến giúp”, bà Lý nghẹn ngào.

Di chứng từ vụ tai nạn khiến anh Hà không còn tỉnh táo, không thể lao động và khó khăn trong việc chăm sóc bản thân. Ảnh: Hải Sâm

Nỗi đau con trai gặp nạn chưa nguôi, bà Lý tiếp tục chịu cú sốc lớn khi chồng qua đời do điện giật.

“Ông đi làm thuê giữ công trình cho người ta rồi bị điện giật chết. Không ai biết ông mất lúc nào. Sáng ra có người gọi báo tin mà tôi rụng rời chân tay”, bà Lý nhớ lại.

Từ đó, gánh nặng gia đình dồn lên vai người phụ nữ. Một mình bà vừa lo cuộc sống, vừa chăm sóc người con trai không còn khả năng tự phục vụ.

Hiện cuộc sống của hai mẹ con bà Lý chỉ trông vào khoảng 10 thước ruộng và khoản trợ cấp xã hội 750.000 đồng mỗi tháng của anh Hà. Bữa cơm nhiều khi chỉ có rau, hoặc trong nhà có gì thì ăn nấy.

Thức ăn trưa của mẹ con bà Lý chỉ có nồi canh và khúc cá nhỏ. Ảnh: Hải Sâm

"Tôi mất rồi nó biết sống với ai?"

Những tháng gần đây, sức khỏe bà Lý suy giảm rõ rệt. Bà liên tục ho kéo dài, đau tức ngực, khó thở nhưng không dám đi khám vì không có tiền.

Nhờ một người quen cho vay 2 triệu đồng, bà mới có tiền đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thăm khám. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà Lý bị viêm phổi và u màng phổi. Kết quả kiểm tra cho thấy có khối mờ ở màng phổi thùy đỉnh trái, kích thước khoảng 23x36mm, bên trong có nhiều nốt vôi hóa nhỏ.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, bà được chuyển tuyến vào Bệnh viện Trung ương Huế. Trong thời gian mẹ nằm viện, anh Hà cũng phải theo mẹ. Hai mẹ con phải xin cơm từ thiện để có cái ăn qua ngày.

"Tôi già rồi, nếu có chuyện gì cũng đành chịu. Nhưng còn thằng Hà, tôi mất rồi thì nó biết sống với ai?”, bà Lý khóc. Ảnh: Hải Sâm

Theo bà Lý, bác sĩ khuyên bà cần nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các biểu hiện đau hoặc khó thở.

“Tôi già rồi, nếu có chuyện gì cũng đành chịu. Nhưng còn thằng Hà, tôi mất rồi thì nó biết sống với ai?”, bà Lý nói.

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con nhiều năm qua cũng không ít lần chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Có năm, nước dâng cao gần 1,8m, cuốn trôi những vật dụng ít ỏi mà gia đình chắt chiu, tích góp được.

Giờ đây, bà Lý chỉ mong có thêm thời gian và điều kiện chữa bệnh để tiếp tục ở bên chăm sóc con trai. Bà hiểu rằng nếu mình không còn, anh Hà sẽ rất khó tìm được người chăm lo, nương tựa.

Gian bếp chật chội của hai mẹ con bà Lý. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn, cho biết, gia đình bà Lý thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bà Lý hiện sống cùng người con trai mang di chứng nặng sau tai nạn, không có khả năng lao động và cần người chăm sóc.

“Hoàn cảnh của hai mẹ con bà Lý rất khó khăn, nguồn thu nhập gần như không có trong khi bà Lý lại đang mắc bệnh và cần điều trị. Chính quyền địa phương mong muốn các tổ chức, cá nhân quan tâm, chia sẻ, giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh, ổn định cuộc sống và chăm sóc con trai”, ông Khánh nói.

Bạn đọc giúp mẹ con bà Nguyễn Thị Lý có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.249 (mẹ con bà Nguyễn Thị Lý) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Lý theo địa chỉ: thôn Tân Hóa, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

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