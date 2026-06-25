MS 2026.166

Bất hạnh đến với bé Khang ngay từ những tháng đầu đời. Sinh ra bé đã mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh. Đến 4 tháng tuổi, bé Khang có hiện tượng khó thở, da xanh xao. Lo lắng cho sức khoẻ của bé, gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và nhận tin dữ: bé mắc bệnh tim bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ.

Mới 3 tuổi, bé Hoàng Nhật Khang vừa mắc bệnh tim bẩm sinh vừa bị ung thư máu

Do thể trạng quá yếu, các bác sĩ chưa thể can thiệp phẫu thuật ngay. Đến tháng 5/2024, khi bé được 10 tháng tuổi, ca phẫu thuật tim đầu tiên mới được thực hiện tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau đó, giữa tháng 6/2025, Khang tiếp tục trải qua ca phẫu thuật vá khe hở hàm ếch. Cứ tưởng sau cuộc phẫu thuật này, sức khỏe của con sẽ dần ổn định. Thế nhưng, biến cố lại tiếp tục ập đến.

Đầu tháng 12/2025, nhận thấy cơ thể con xuất hiện những dấu hiệu bất thường, chị Tình tiếp tục đưa bé đi khám tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Kết quả khiến cả nhà chết lặng khi các bác sĩ xác định Khang mắc ung thư máu dòng bạch cầu cấp.

Ngay sau đó, bé được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Từ đó đến nay, Khang đã trải qua 3 đợt truyền hóa chất.

Những cơn đau do bệnh tật và tác dụng phụ của thuốc khiến cậu bé nhiều lần kiệt sức. Vì chưa thể nói được, mỗi khi đau đớn, Khang chỉ biết khóc rồi lấy bàn tay nhỏ xíu xoa lên bụng. Hình ảnh ấy khiến người mẹ trẻ không khỏi quặn lòng.

Từ khi mới sinh ra, thể trạng bé Khang đã quá yếu, trải qua 2 cuộc phẫu thuật và điều trị khiến sức khoẻ bé suy kiệt

“Con còn quá nhỏ nhưng đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, giờ lại mắc thêm ung thư máu. Mỗi lần nhìn con đau đớn, tôi thấy như đứt từng khúc ruột”, chị Tình nghẹn ngào.

Theo chị Tình, từ khi phát hiện con bị bệnh đến nay, dù đã nhận được sự giúp đỡ từ bệnh viện, các nhà hảo tâm, gia đình vẫn phải tự xoay xở khoảng 200 triệu đồng cho quá trình điều trị. Toàn bộ số tiền này đều là các khoản vay mượn, đến nay chưa biết khi nào mới có thể trả hết.

Vì chưa biết nói, mỗi lần cơ thể đau đớn, bé Khang chỉ biết khóc và đưa tay xoa lên bụng

Hoàn cảnh kinh tế của gia đình vốn đã khó khăn. Chồng chị Tình làm lao động tự do với thu nhập bấp bênh, còn chị gần như phải dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện chăm sóc con từ ngày bé chào đời.

Ngoài Khang, vợ chồng chị còn một người con trai khác là Hoàng Gia Bảo (SN 2024), hiện được ông bà nội chăm sóc ở quê nhà.

Ông Trần Quang Tuyên, Xóm trưởng xóm Đại Tân xác nhận, cháu Hoàng Nhật Khang là con trai của chị Trần Thị Tình. Cháu Khang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, chi phí tốn kém. Trong khi gia đình chị Tình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Được biết, thời gian tới bé Khang vẫn phải tiếp tục điều trị hóa chất. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm vẫn khiến chi phí điều trị trở thành gánh nặng đối với gia đình.

“Con vẫn chưa biết nói. Mỗi lần con đau chỉ biết khóc, nhìn mà lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ mong con có thêm cơ hội sống, được lớn lên như bao đứa trẻ khác”, chị Tình nghẹn ngào.

Nhiều tháng qua, bệnh viện gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của hai mẹ con chị Tình. Trong khi người mẹ túc trực bên giường bệnh, người cha vẫn ngày ngày làm thuê với mong muốn có thêm chút tiền trang trải sinh hoạt và thuốc men cho con.

Hành trình điều trị của bé Khang còn kéo dài phía trước, lúc này, gia đình nghèo hy vọng được cộng đồng tiếp sức, sẻ chia để con trai của họ có thêm cơ hội tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Bạn đọc giúp cháu Hoàng Nhật Khang có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.166 (bé Hoàng Nhật Khang) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trần Thị Tình (mẹ của bé Hoàng Nhật Khang) theo địa chỉ: Xóm Đại Tân, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0398338541.

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