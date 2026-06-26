MS 2026.167

Giữa trưa nắng, căn nhà nhỏ của gia đình anh Tống Văn Thanh (SN 1984) và chị Hoàng Thị Mừng (SN 1987), ở thôn Dài, xã Bố Trạch, trở nên ngột ngạt bởi tiếng rên đau của người phụ nữ đang nằm bất động trên giường.

Tai nạn bất ngờ trong ngày đầu xuân khiến chị Mừng không thể đi lại được, phải điều trị suốt nhiều tháng qua. Ảnh: Hải Sâm

Đã gần 4 tháng kể từ ngày gặp tai nạn, đôi chân từng quen lội ruộng, bắt cua, ốc mưu sinh giờ không còn giúp chị Mừng đứng dậy được nữa. Mỗi lần nhắc đến biến cố xảy ra vào đầu năm nay, người phụ nữ nghèo lại lặng người.

Cuộc sống của vợ chồng chị vốn đã nhiều khó khăn. Sau khi kết hôn, do điều kiện hai bên gia đình đều thiếu thốn, anh chị xin bố mẹ vợ một mảnh đất nhỏ để dựng nhà rồi sinh con trai là cháu Tống Hoàng Đức Thành.

Nguồn sống cả gia đình anh Thanh chủ yếu dựa vào vài sào ruộng cùng những công việc làm thuê bấp bênh. Ảnh: Hải Sâm

Từng có thời gian cả gia đình vào miền Nam làm ăn với hy vọng đổi đời, nhưng vì con còn nhỏ, anh Thanh lại thường xuyên đau yếu nên họ đành trở về quê. Từ đó đến nay, nguồn sống cả gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng cùng những công việc làm thuê bấp bênh.

“Những ngày nông nhàn tôi đi bóc vỏ keo, đào giếng thuê. Công việc nặng nhọc nhưng gặp mưa gió là mất việc. Còn vợ tôi vừa làm đồng áng vừa chăm sóc mẹ già bị liệt nửa người suốt 7 năm nay”, anh Thanh chia sẻ.

Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, tối nào chị Mừng cũng mang đèn pin ra đồng bắt cua, bắt ốc. Có hôm chị đi từ 8 giờ tối đến tận nửa đêm mới trở về, kiếm được 100.000-150.000 đồng. Những đồng tiền ít ỏi ấy giúp vợ chồng chị nuôi con ăn học và duy trì cuộc sống gia đình.

Bố mẹ vào viện điều trị, mỗi ngày đi học về, cậu bé Thành lại nấu cơm, chăm sóc bà ngoại bị liệt. Ảnh: Hải Sâm

Tai họa bất ngờ ập đến trong hội kéo co do địa phương tổ chức vào mùng 7 Tết. Trong lúc tham gia, chị Mừng không may bị ngã và bị người khác giẫm mạnh lên chân.

Chỉ một ngày sau, chân chị sưng to bất thường, đau đớn đến mức không thể đi lại. Kết quả thăm khám tại một phòng khám gần nhà cho thấy chị bị tổn thương sụn khớp.

Do không có điều kiện nhập viện điều trị nên gia đình đưa chị đi bó lá với hy vọng có thể hồi phục. Thế nhưng sau gần hai tuần và tốn gần 10 triệu đồng, tình trạng của chị vẫn không cải thiện.

Cuối cùng, anh Thanh phải đưa vợ vào Bệnh viện Đại học Y Dược Huế điều trị và được bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi khâu sụn.

Thương con gái, bà Hoan khóc nghẹn. Ảnh: Hải Sâm

“Ban đầu tôi vay được 40 triệu đồng. Sau đó phải bán bò, bán lợn được hơn 30 triệu đồng nữa để lo viện phí cho vợ. Tính đến giờ đã hết khoảng 80 triệu đồng nhưng bệnh vẫn chưa khỏi”, anh Thanh nói.

Con bò và đàn lợn là tài sản giá trị nhất mà gia đình tích góp được sau nhiều năm lao động. Khi lần lượt bán đi để cứu vợ, anh Thanh hiểu rằng nguồn lực cuối cùng của gia đình gần như đã cạn kiệt.

“Bác sĩ nói, thời gian tới tôi cần thay sụn khớp với chi phí dự kiến hơn 100 triệu đồng. Nếu không điều trị tiếp thì chân tôi khó có thể hồi phục được. Nhưng hiện giờ trong nhà không còn gì để bán nữa. Chỗ nào có thể vay được chúng tôi cũng đã vay hết rồi”, chị Mừng nghẹn ngào.

Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của vợ chồng anh Thanh. Ảnh: Hải Sâm

Trong những ngày chị Mừng nằm viện, cậu con trai Tống Hoàng Đức Thành mới 14 tuổi phải sớm gánh vác nhiều việc gia đình.

Mỗi ngày đi học về, Thành lại tất tả nấu cơm, chăm sóc bà ngoại bị liệt rồi mới ăn uống, học bài. Những lúc anh Thanh phải ở viện chăm vợ, cậu bé trở thành chỗ dựa của bà ngoại ở nhà.

“Cháu đi học về là nấu cơm cho bà ăn trước rồi mới ăn cơm. Khi ba bận chăm mẹ thì cháu ở nhà chăm bà ngoại”, Thành kể.

Nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, bà Nguyễn Thị Hoan, mẹ ruột chị Mừng, lặng lẽ lau nước mắt khi nhắc đến con gái.

Căn bếp tềnh toàng. Ảnh: Hải Sâm

Suốt 7 năm qua, bà sống trong cảnh liệt nửa người. Người con trai duy nhất của bà mất cách đây 19 năm, chồng cũng đã qua đời. Chị Mừng là chỗ dựa lớn nhất của bà trong những năm tháng tuổi già.

“Tôi thương con lắm. Nó khổ từ nhỏ, giờ lại gặp nạn. Tôi muốn đỡ đần cho con nhưng bản thân nằm một chỗ, mọi việc đều phải nhờ con cháu chăm sóc”, bà nghẹn ngào.

Ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch cho biết, sau khi chị Mừng gặp tai nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Sau thời gian dài điều trị, chi phí tốn kém khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không còn cách xoay xở.

Để chị Mừng có thể đi lại bình thường, chị Mừng cần phải phẫu thuật thay sụn khớp. Ảnh: Hải Sâm

Bao năm qua, gia đình nhỏ ấy vẫn bám vào ruộng đồng và sức lao động để vượt qua nghèo khó. Thế nhưng chỉ một tai nạn trong ngày hội đầu xuân đã khiến mọi dự định dang dở.

Hiện trước mắt họ là ca phẫu thuật thay sụn khớp - cơ hội để chị Mừng có thể đi lại bình thường và trở về với công việc mưu sinh quen thuộc. Nhưng chi phí cho ca mổ cả trăm triệu đồng, một gia đình nghèo không còn tài sản gì đáng giá, lại đang mang khoản nợ trước chưa trả được thì cơ hội này thật xa vời đối với chị Mừng.

Bạn đọc giúp gia đình chị Hoàng Thị Mừng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.167 (chị Hoàng Thị Mừng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Tống Văn Thanh (chồng chị Mừng) theo địa chỉ: Thôn Dài, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0947.358.922

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