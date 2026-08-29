MS 2026.232

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở thôn Việt Yên, xã Phú Cát (TP Hà Nội), Dũng là niềm hy vọng của bố mẹ. Gia đình quanh năm bám vào ruộng đồng để mưu sinh. Thỉnh thoảng, bố em là anh Nguyễn Văn Sỹ đi làm thêm các công việc lao động chân tay để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Dũng đã trải qua 3 lần phẫu thuật

Cuộc sống gia đình càng khó khăn khi nhiều năm nay, bà nội của Dũng bị tai biến mạch máu não nặng kèm biến chứng tiểu đường, phải duy trì thuốc hằng ngày.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Dũng vẫn chăm chỉ đến trường. Cuối năm 2025, khi đang hoàn thành các môn thi học kỳ I lớp 10, em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường như mắt mờ nhanh chóng và đi tiểu nhiều lần.

Ban đầu, gia đình nghĩ em thức đêm ôn thi quá sức. Tuy nhiên, khi Dũng không còn nhìn rõ mặt cha mẹ, chị Đỗ Thị Hằng vội đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện. Các bác sĩ nghi ngờ em có dấu hiệu u não nên gia đình đưa Dũng đến Bệnh viện K để làm các xét nghiệm.

Tại đây, kết quả cho thấy Dũng mắc u não tuyến tùng. Khối u ác tính nằm ở vị trí nguy hiểm trong não, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.

Từ ngày Dũng điều trị bệnh, gia đình em lâm cảnh khó khăn, hiện không còn khả năng lo viện phí

Từ cuối năm 2025 đến nay, Dũng phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện K. Cuối tháng 12/2025, em trải qua ca mổ sinh thiết đầu tiên. Đến tháng 1/2026, em tiếp tục phẫu thuật dẫn lưu, giải áp lực sọ não nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng. Đến tháng 6/2026, Dũng tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật phức tạp để bóc tách khối u.

“Có những đêm con nằm mê man sau ca mổ, đầu quấn băng trắng xóa, một phần xương sọ phải tháo ra gửi nuôi chờ ngày cấy ghép lại. Con còn quá nhỏ để phải chịu những cơn đau như vậy”, chị Hằng chia sẻ.

Sau các lần phẫu thuật, Dũng tiếp tục trải qua 4 đợt điều trị hóa chất. Những đợt điều trị khiến em thường xuyên nôn ói, cơ thể suy kiệt và tóc rụng nhiều.

Căn bệnh đang đe dọa tính mạng Dũng từng ngày

Theo gia đình, riêng chi phí phẫu thuật cho Dũng đến nay gần 500 triệu đồng; ngoài ra, tiền thuốc men, hóa chất ngoài danh mục bảo hiểm chi trả cũng vượt quá 100 triệu đồng.

Để có tiền điều trị cho con, vợ chồng chị Hằng đã vay mượn gia đình, bạn bè hơn 500 triệu đồng. Với một gia đình làm nông nghiệp, khoản nợ này vượt quá khả năng chi trả. Hiện nguồn vay mượn gần như đã cạn, trong khi Dũng vẫn còn quá trình điều trị lâu dài, trong đó có kế hoạch cấy ghép sọ và tiếp tục hóa trị.

Nằm trên giường bệnh, những lúc tỉnh táo, Dũng thường hỏi mẹ bao giờ được về nhà. Những ngày đầu điều trị tại Bệnh viện K, mỗi lần được nghỉ truyền, em lại xin mẹ đến lớp để gặp bạn bè, nghe cô giáo giảng bài.

Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Văn Trí Dũng

Khát khao được trở lại trường học của cậu học trò 16 tuổi hiện vẫn chưa thể thực hiện. Trước mắt em còn quá trình điều trị kéo dài, trong đó có ca phẫu thuật cấy ghép sọ.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), bệnh nhân Nguyễn Văn Trí Dũng mắc u não từ tháng 12/2025, đã được phẫu thuật và chuyển sang khoa Nhi điều trị hóa chất.

Hiện bệnh nhân cần điều trị hóa trị lâu dài với nhiều loại thuốc tốn kém. Phòng Công tác xã hội mong muốn cộng đồng chung tay hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho em Dũng.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Trí Dũng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.232 (em Nguyễn Văn Trí Dũng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Đỗ Thị Hằng (mẹ của Trí Dũng) theo địa chỉ: Thôn Việt Yên, xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0335494699.

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