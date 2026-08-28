MS 2026.231

Hơn một năm qua, cuộc sống của chị Phạm Thị Thu Nhung (SN 1990, trú thôn Cam Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) đảo lộn kể từ khi chồng chị, anh Đào Văn Hiền (SN 1983), mắc bệnh ung thư.

Sau nhiều lần điều trị, bệnh tình của anh Hiền ngày càng nặng, hiện phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Trong khi đó, hai con đang tuổi đến trường, khoản nợ xây nhà chưa trả, cùng chi phí điều trị và sinh hoạt hằng ngày khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

Căn nhà chưa kịp hoàn thiện, chồng mắc bệnh nặng

Hai mẹ con chị Nhung trong căn nhà đang xây dở

Anh Hiền và chị Nhung đều xuất thân từ gia đình khó khăn. Trước đây, hai vợ chồng từng vào TPHCM tìm việc. Gặp nhau nơi đất khách, anh chị nên duyên vợ chồng vào năm 2009.

Hai con lần lượt chào đời là Đào Anh Tú (SN 2010) và Đào Anh Khoa (SN 2015). Những năm đầu, gia đình nhỏ sống nhờ tại nhà nội.

Anh Hiền làm nhiều công việc để kiếm sống, từ bóc vỏ tràm thuê đến làm công nhân tại xưởng gỗ. Chị Nhung từng làm công nhân may rồi vào làm cùng chồng. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, vừa đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học.

Năm 2024, ông bà nội cho đất, vợ chồng chị Nhung vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng, vay thêm người thân khoảng 100 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, căn nhà chưa kịp hoàn thiện thì biến cố ập đến.

Tháng 10/2025, anh Hiền mệt mỏi kéo dài. Sau nhiều lần đi khám, anh được chẩn đoán mắc ung thư túi mật. Từ đó, số tiền ít ỏi dành dụm của gia đình lần lượt cạn kiệt.

Thương mẹ vất vả, cậu con trai út hỗ trợ mẹ chăm sóc bố

Theo gia đình, anh Hiền trải qua 2 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với chi phí hơn 100 triệu đồng, sau đó tiếp tục điều trị theo phác đồ hóa trị 16 mũi. Mỗi lần hóa trị khoảng 10 triệu đồng gồm các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, tiền đi lại và sinh hoạt.

“Mỗi lần chồng truyền hóa chất về là nôn ói, người mệt lả, không ăn được. Có lúc trong nhà hết tiền, hai vợ chồng chỉ biết chia nhau một hộp cơm nguội. Thương chồng nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hơn”, chị Nhung nghẹn ngào.

Người vợ nghèo gồng gánh cả gia đình

Bệnh tình của anh Hiền ngày càng nặng. Theo hồ sơ bệnh án, khối u ác tính đã xâm lấn nhiều cơ quan, trong đó có gan, đại tràng và vùng tá tụy.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình, anh Hiền giờ chỉ có thể nằm trên giường. Mọi sinh hoạt cá nhân đều cần vợ hỗ trợ. Một mình chị Nhung vừa chăm chồng, vừa lo cơm nước, thuốc men và việc học hành của hai con.

Để có thêm thu nhập, chị xin làm phục vụ tại một quán bún nhỏ. Công việc bắt đầu từ 4h30 sáng đến 11h trưa, tiền công 130.000 đồng/ngày.

Nhưng công việc cũng không thể duy trì thường xuyên. Những lúc anh Hiền phải nhập viện hoặc sức khỏe diễn biến xấu, chị phải nghỉ để chăm sóc.

Mọi sinh hoạt hằng ngày của anh Hiền đều cần sự chăm sóc của chị Nhung

Trong khi đó, hai con của chị đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Chỉ tính riêng các khoản tiền nhập học, sách vở, quần áo và đồ dùng học tập cho hai con dự kiến khoảng 7 triệu đồng. Với hoàn cảnh hiện tại, đây là khoản chi không nhỏ đối với gia đình, trong khi hai con vẫn cần được duy trì việc học.

Ông Trần Vĩnh Dũng, Trưởng thôn Cam Tuyền (xã Hiếu Giang), cho biết gia đình chị Nhung có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

“Trước đây, hai vợ chồng đều chịu khó làm ăn, bươn chải nuôi con. Từ ngày anh Hiền đổ bệnh, nguồn thu nhập chính không còn, trong khi chi phí điều trị ngày càng lớn. Chị Nhung có đi làm để kiếm thêm nhưng cũng không thể làm lâu vì còn phải chăm chồng, nhất là những lúc anh nằm viện”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, khoản nợ hơn 300 triệu đồng mà vợ chồng chị Nhung vay để xây nhà đến nay vẫn chưa thể trả. Trong quá trình điều trị cho anh Hiền, gia đình tiếp tục phải vay mượn để có tiền trang trải.

Căn nhà nhỏ vẫn còn dang dở, khoản nợ cũ vẫn còn chưa trả cộng thêm nợ mới vừa vay để trang trải các khoản chi phí thuốc men, bông băng, bỉm tã và sinh hoạt gia đình, đồng thời lo việc học cho hai con.

Gia đình anh Hiền đang cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bạn đọc. Sự hỗ trợ sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc, điều trị cho anh Hiền và trang trải cuộc sống, để hai cháu bé có thể tiếp tục đến trường.

Bạn đọc giúp anh Đào Văn Hiền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.231 (anh Đào Văn Hiền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Thu Nhung (vợ anh Hiền) theo địa chỉ: thôn Cam Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0961375242

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