MS 2026.190

Sau hai lần phẫu thuật não, nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chàng trai Chu Thúc Hưng (SN 2003, ở tổ dân phố Kẻ, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) dù đã mở mắt tự nhiên nhưng chưa làm theo được y lệnh của bác sĩ, vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Vụ tai nạn khiến chàng trai Chu Thúc Hưng bị đa chấn thương nghiêm trọng

Trước đó, vào tối 22/6, sau ca làm trên đường trở về nhà thì Hưng bất ngờ gặp tai nạn, khi bị người đàn ông say rượu mất lái lao tới đâm trực diện.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện số 10 Bắc Ninh, Hưng được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Việt Đức trong đêm.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Hưng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng hố sau hai bên não, gãy xương hàm dưới, cẳng chân trái gãy hở, tổn thương nặng.

Các bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật lấy máu tụ não và cố định xương cẳng chân để giữ tính mạng cho em.

Sau hai lần phẫu thuật não, Hưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở

"Tối hôm đó nhận được điện thoại báo con gặp tai nạn, tôi vội chạy vào bệnh viện. Nhìn con nằm bất động, tay chân tôi bủn rủn, chỉ mong các bác sĩ cứu được con", bà Lan nhớ lại.

Phòng Công tác xã hội cho biết, chi phí điều trị của Hưng đến nay đã khoảng 300 triệu đồng. Hiện mỗi ngày Hưng vẫn cần khoảng 20 triệu đồng mua thuốc và các phương tiện hỗ trợ điều trị hồi sức.

Vợ chồng bà Lan chủ yếu làm nông, thu nhập dựa vào vài sào ruộng. Những ngày nông nhàn, ông Chu Thúc Đang (chồng bà) lại tranh thủ làm thợ xây, kinh tế gia đình chỉ đủ ăn. Hai chị gái của Hưng là Chu Thị Hướng và Chu Thị Huyền đều đã lập gia đình, không có công việc ổn định lại đang nuôi con nhỏ nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Để có tiền điều trị cho Hưng, gia đình bà Lan buộc phải thế chấp căn nhà duy nhất vay ngân hàng 300 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này hiện đã cạn sạch, trong khi tiền điều trị của Hưng mỗi ngày rất tốn kém. Gia đình xoay xở khắp nơi và giờ đã hết cách.

Là con út trong nhà, Hưng luôn cố gắng vừa học vừa làm để phụ giúp bố mẹ. Thời gian qua, Hưng làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà, đồng thời tranh thủ đăng ký học thêm tiếng Trung từ xa. Hưng chỉ còn một môn thi cuối cùng là hoàn thành chương trình học thì tai nạn xảy ra.

Để có chi phí đều trị cho Hưng, gia đình bà Lan đành phải thế chấp căn nhà duy nhất

Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, đôi mắt người mẹ thâm quầng vì những đêm thức trắng, vừa chăm con, vừa lo chạy vạy chi phí điều trị bởi phía trước con trai bà sẽ là những ngày tháng điều trị cực kỳ khó khăn, tốn kém.

Gia đình bà Lan đã hoàn toàn kiệt quệ, lúc này họ rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục duy trì sự sống cho Hưng.

Bạn đọc giúp em Chu Thúc Hưng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.190 (em Chu Thúc Hưng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Dương Thị Lan (mẹ của Hưng) theo địa chỉ: Tổ dân phố Kẻ, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0345032420.

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