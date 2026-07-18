MS 2026.189

Sinh ra mắc teo mật bẩm sinh, suốt 18 năm gắn với bệnh viện và những đợt điều trị kéo dài, Nguyễn Thị Ánh (tổ dân phố Trung Chính, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vừa nhận thêm tin dữ khi được chẩn đoán xơ gan, lách to. Theo các bác sĩ, ghép gan là cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống cho Ánh.

Từ ngày phát hiện bệnh, Ánh sống khép mình và không ra khỏi phòng

Trong căn nhà nhỏ được dựng trên mảnh đất bố mẹ cho bằng tiền vay mượn, chị Lê Thị Dung (SN 1984) lặng lẽ kể lại hành trình gần 20 năm gồng gánh để chữa bệnh cho con gái.

Khi mới hơn một tháng tuổi, Ánh đã phải phẫu thuật do mắc teo mật bẩm sinh. Từ đó đến nay, tuổi thơ của Ánh gắn liền với thuốc men, bệnh viện và những lần điều trị kéo dài. Sức khỏe yếu khiến Ánh luôn thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa.

Gia đình chị Dung có ba người con thì cả ba đều mang bệnh từ nhỏ. Con trai đầu Nguyễn Văn Quân (SN 2003) nhiều lần phẫu thuật xương hàm mặt và bàng quang do dị tật; cứ vài năm Quân lại phải lên bàn mổ khi phần xương mặt phát triển bất thường. Con trai út Nguyễn Tuấn Anh (SN 2018) từng phẫu thuật thoát vị bẹn khi còn nhỏ. Riêng Ánh là người phải điều trị lâu dài nhất.

Anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1977), chồng chị Dung, đi làm thuê với thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Dung bán rau ngoài chợ, số tiền kiếm được chủ yếu lo sinh hoạt và thuốc men cho các con.

Ba người con của chị Dung đều mang bệnh từ nhỏ, riêng Ánh mắc bệnh teo mật bẩm sinh phải điều trị lâu dài nhất. Hiện giờ Ánh lại mắc thêm bệnh xơ gan, phải ghép gan mới bảo toàn tính mạng

"Bao nhiêu năm nay, có đồng nào gia đình cũng dành để chữa bệnh cho con. Chúng tôi chỉ mong con đủ sức khỏe để học hành, sau này có thể tự lo cho cuộc sống", chị Dung chia sẻ.

Hiểu hoàn cảnh của cha mẹ, sau khi tốt nghiệp THCS, Ánh không chọn học THPT mà đăng ký học nghề để sớm đi làm, phụ giúp gia đình.

Thế nhưng, ít ngày trước kỳ thi tốt nghiệp, Ánh liên tục đau bụng dữ dội. Nghĩ con bị đau do lo thi cử căng thẳng, gia đình mua thuốc giảm đau để Ánh cố gắng hoàn thành kỳ thi.

Tuy nhiên, ngay sau khi thi xong, cơn đau vẫn kéo dài, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám. Kết quả cho thấy Ánh bị xơ gan, lách to. Theo bác sĩ, Ánh cần được ghép gan để có cơ hội duy trì sự sống. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể đe dọa tính mạng.

"Nghe bác sĩ thông báo phải ghép gan, vợ chồng tôi rất hoang mang. Chi phí điều trị lên tới cả tỷ đồng, trong khi gia đình còn đang lo từng bữa ăn. Cả nhà cũng đang ở nhờ trên đất bố mẹ cho nên không có tài sản gì để xoay xở", chị Dung nói.

Những lúc khỏe hơn, Ánh lại ngồi vào bàn học tranh thủ ôn bài

Kể từ khi phát hiện mắc bệnh nặng, Ánh buộc phải bảo lưu kết quả học tập vì sức khỏe không còn cho phép em tiếp tục chương trình học.

Nữ sinh 18 tuổi tâm sự: "Con chỉ mong được tiếp tục sống và đi học. Con muốn sớm có việc làm để phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ đã vất vả vì con nhiều năm rồi".

Ông Đào Đức Thành, Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Chính, cho biết, trước đây gia đình chị Dung thuộc diện cận nghèo. Những năm gần đây, nhờ hai vợ chồng đi làm thuê và buôn bán nhỏ nên đã thoát diện cận nghèo, tuy nhiên cả ba người con đều mắc bệnh và phải điều trị trong thời gian dài.

Mới đây, cháu Ánh được chẩn đoán mắc xơ gan, cần ghép gan với chi phí lên tới cả tỷ đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Dù chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhà hảo tâm đã hỗ trợ, số tiền cần điều trị vẫn còn rất lớn.

Gia đình chị Dung rất mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để Ánh có thêm cơ hội được ghép gan, tiếp tục việc học và cuộc sống.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Thị Ánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.189 (em Nguyễn Thị Ánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Dung (mẹ của Ánh) theo địa chỉ: Tổ dân phố Trung Chính, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0369184688

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