MS 2026.188

Mẹ suy thận gắng gượng chăm con trai tai nạn nguy kịch

Những ngày qua, chị Phạm Thị Lụa (SN 1977, ở thôn Cẩm Yên, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gần như không có một đêm ngủ trọn. Thời gian ở Bệnh viện Việt Đức chăm con trai là Mai Xuân Hiếu (SN 2007), chị gồng mình chịu sự mệt mỏi, rồi sau đó chị tất tả quay về bệnh viện ở quê để chạy thận theo định kỳ.

Dù đang chạy thận định kì nhưng chị Phạm Thị Lụa vẫn phải gắng gượng vào viện chăm sóc con trai

Hai năm nay, chị Lụa phải gắn cuộc sống với máy lọc máu do suy thận giai đoạn cuối. Thế nhưng, khi con trai gặp nạn, người duy nhất có thể ký các thủ tục điều trị vẫn là chị. Dù sức khỏe rất yếu, chị vẫn rời bệnh viện ở Thanh Hóa, bắt xe ra Hà Nội chăm con.

Con trai chị Mai Xuân Hiếu vừa tốt nghiệp THPT. Hiểu hoàn cảnh gia đình, Hiếu tạm gác ước mơ học tiếp để đi làm công nhân tại Bỉm Sơn với mong muốn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và nuôi em trai Mai Kiên Trung (SN 2012) đang học lớp 9.

Thế nhưng, sau 4 tháng đi làm, biến cố bất ngờ ập đến.

Tối 26/6, sau khi tan ca, Hiếu chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để thăm mẹ đang điều trị. Trên đường đi, Hiếu tránh một người đi bộ băng qua đường rồi mất lái, lao vào dải phân cách.

Hiếu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, sau đó được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Việt Đức.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Hiếu bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nghiêm trọng kèm chấn thương hàm mặt phức tạp. Hiện Hiếu vẫn phải thở máy, tiên lượng nặng, dự kiến điều trị lâu dài và tốn kém.

Trên đường vào viện chăm mẹ, Hiếu bị tai nạn đa chấn thương nặng

Biến cố của Hiếu khiến gia đình vốn đã nhiều năm khó khăn nay lại càng thêm khó khăn khi cả nhà cùng chống chọi với bệnh tật.

Cha mẹ nghèo mong có phép màu cứu con

Suốt 17 năm qua, bố của Hiếu là anh Mai Xuân Hùng (SN 1983) mất sức lao động do di chứng tai biến, động kinh và tiểu đường. Hầu hết gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai chị Lụa. Ngoài hơn hai sào ruộng, chị còn làm công nhân với thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con, lo thuốc men cho chồng và phụng dưỡng mẹ chồng.

Đầu năm 2024, chị Lụa được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, chị phải nhập viện triền miên cùng những lần chạy thận định kỳ, chi phí điều trị mỗi tháng lên tới hơn 10 triệu đồng khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Để duy trì sự sống, gia đình chị phải vay ngân hàng và người thân hơn 300 triệu đồng. Khoản nợ ngày càng lớn, trong khi nguồn thu gần như không có.

Mỗi khi thái rau cho lợn, anh Hùng phải dùng chân để giữ. Ảnh Lê Dương

Ở tuổi ngoài 40, anh Hùng anh chỉ có thể đi lại tập tễnh, quét dọn nhà cửa và làm những việc lặt vặt. "Vợ tôi đang bệnh nặng nhưng vẫn phải gắng gượng ra Hà Nội chăm con. Tôi muốn lên viện với con lắm nhưng sức khỏe không cho phép", anh Hùng chia sẻ.

Những ngày này, anh còn phải nhờ hàng xóm sang cho vật nuôi ăn giúp. Cậu con trai út Mai Kiên Trung (SN 2012) đang nghỉ hè nên vào viện phụ giúp mẹ chăm anh trai. Còn mẹ anh là bà Vũ Thị Lường (SN 1958) mắc ung thư tuyến giáp nhiều năm nay nhưng bà vẫn đi rửa bát thuê để có thêm tiền thuốc thang và phụ giúp gia đình.

Chi phí điều trị cho Hiếu ngày càng lớn. Ngoài khoản nợ hơn 300 triệu đồng chữa bệnh cho chị Lụa, từ lúc Hiếu bị tai nạn đến nay, gia đình tiếp tục vay mượn thêm, hiện đã đóng tạm ứng viện phí cho Hiếu 107 triệu đồng. Trong khi đó, phía trước Hiếu vẫn còn nhiều ca phẫu thuật và quá trình hồi sức kéo dài vượt xa khả năng của gia đình.

Anh Hùng bị bệnh suốt hơn 30 năm qua nên chẳng giúp gì được cho vợ, con. Ảnh: Lê Dương

Chị Lụa nghẹn ngào: "Hai vợ chồng bệnh tật đã nhiều năm, bao hy vọng đều đặt vào con trai. Giờ cháu gặp nạn, tôi chỉ mong có phép màu để con tỉnh lại".

Ông Mai Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Yên, cho biết, gia đình anh Hùng thuộc diện cận nghèo và là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của địa phương.

"Anh Hùng đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Sau khi chị Lụa mắc suy thận giai đoạn cuối, địa phương cũng đề xuất để chị được hưởng chính sách bảo trợ. Khi cháu Hiếu gặp tai nạn, các đoàn thể và nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 20 triệu đồng, tuy nhiên số tiền này vẫn rất nhỏ so với chi phí điều trị", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, địa phương đang tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và trích Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ gia đình. Lúc này, gia đình anh Hùng rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thêm điều kiện điều trị cho Hiếu và giúp chị Lụa tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh suy thận.

Bạn đọc giúp đỡ em Mai Xuân Hiếu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.188 (em Mai Xuân Hiếu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Lụa (mẹ của Hiếu) theo địa chỉ: thôn Cẩm Yên, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0348734546

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