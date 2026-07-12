Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology khảo sát khoảng 600 thanh thiếu niên Mỹ trong độ tuổi 12-17. Kết quả cho thấy, những em có cha mẹ thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại, có xu hướng cảm thấy ít được quan tâm hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Theo các nhà nghiên cứu, cảm giác bị bỏ quên có thể tác động lâu dài đến quá trình phát triển tâm lý của trẻ. Một số em có mức độ tự tin thấp hơn, gặp khó khăn trong việc kết bạn hoặc xây dựng các mối quan hệ thân thiết khi trưởng thành.

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Don Grant, nhà tâm lý học truyền thông, chuyên gia về chứng nghiện và là thành viên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA), cho rằng việc cha hoặc mẹ quá phụ thuộc vào smartphone có thể ảnh hưởng đến cảm giác an toàn, trong mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái.

"Điều đó có thể tác động tiêu cực đến cảm giác gắn bó an toàn của trẻ và ảnh hưởng kéo dài suốt cuộc đời", Grant nói.

Theo ông, các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để giữ chân người dùng bằng nhiều cơ chế kích thích hành vi quay lại sử dụng. Ban đầu, vấn đề này chủ yếu được nhắc đến ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng ngày càng có nhiều người trưởng thành cũng rơi vào tình trạng tương tự.

"Chúng ta từng nghĩ chỉ trẻ em bị ảnh hưởng, nhưng người lớn cũng không miễn nhiễm trước những cơ chế tâm lý mà các nền tảng sử dụng để thu hút người dùng", Grant nhận định.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2024 cho thấy, gần một nửa thanh thiếu niên Mỹ cho biết cha mẹ đôi khi bị phân tâm bởi điện thoại khi ở cùng con. Trong khi đó, một khảo sát khác của Pew thực hiện năm 2020 ghi nhận, chỉ một tỷ lệ nhỏ phụ huynh cho rằng việc sử dụng smartphone của mình gây ảnh hưởng đến con.

Tuy nhiên, 68% phụ huynh thừa nhận họ đôi khi mất tập trung vì điện thoại trong lúc chăm sóc hoặc ở cạnh con.

Grant cho biết ông từng gặp nhiều bậc cha mẹ khẳng định họ luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của con như thi đấu thể thao, biểu diễn âm nhạc, cuộc thi đánh vần hay hùng biện. Tuy nhiên, khi hỏi ý kiến những đứa trẻ, nhiều em lại có chung một nhận xét.

"Đúng là bố mẹ có mặt. Nhưng mỗi lần con ngẩng lên nhìn thì bố mẹ đều đang cúi xuống nhìn điện thoại", ông dẫn lời một số trẻ.

Theo chuyên gia này, sự hiện diện về mặt thể chất không đồng nghĩa với việc cha mẹ thực sự dành sự chú ý cho con. Việc liên tục kiểm tra điện thoại trong các hoạt động chung có thể khiến trẻ cảm thấy mình không phải là ưu tiên.

Bên cạnh những lo ngại từ giới chuyên môn, nhiều công ty công nghệ cũng đang đối mặt với các vụ kiện liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi.

Các nền tảng như Instagram và Facebook của Meta, TikTok hay YouTube của Google đã bị khởi kiện trong hơn 3.000 vụ việc tại Mỹ. Nguyên đơn cho rằng sản phẩm của các công ty này góp phần gây ra các vấn đề về tâm lý, tổn thương sức khỏe, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi. Một số vụ kiện được chính phụ huynh của các nạn nhân đứng tên.

Các chuyên gia khuyến nghị, phụ huynh nên chủ động xây dựng thói quen sử dụng thiết bị số hợp lý, đặc biệt trong thời gian dành cho con. Những thông báo hay nội dung trên điện thoại thường có thể chờ xử lý sau, trong khi sự tương tác trực tiếp giữa cha mẹ và con cái đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của trẻ.

(Theo PhoneArena)