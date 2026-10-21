MỸ - Bỏ nghề điều dưỡng sau hơn 20 năm, người phụ nữ U50 kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng nhờ tân trang đồ nội thất cũ.

Cami Lane kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng nhờ tân trang đồ nội thất cũ. Ảnh: IG

Từ sở thích cải tạo nhà cửa đến kinh doanh đồ cũ

Cami Lane (hiện 48 tuổi) sống tại bang Utah (Mỹ), yêu thích cải tạo nhà cửa và thường chia sẻ các dự án tự thực hiện trên mạng xã hội.

Sau hơn 20 năm làm điều dưỡng, Cami Lane chưa bao giờ tưởng tượng rằng một cặp tủ đầu giường cũ lại dẫn cô đến một sự nghiệp hoàn toàn khác.

Năm 2024, cô mua món đồ nội thất này chỉ có giá 20 USD (hơn 510.000 đồng). Cô sơn lại, thay đổi phụ kiện rồi bán lại với giá 275 USD (hơn 7,1 triệu đồng).

Sau khoảng 6 tháng thử nghiệm, cô phát hiện mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc trước đây. Trung bình mỗi tháng cô thu về 6.500 USD/tháng (hơn 168 triệu đồng)

“Những lúc kiệt sức tại nơi làm điều dưỡng, tôi cứ nghĩ mãi về những món đồ đang chờ mình ở nhà”, Lane chia sẻ.

Tủ đựng đồ thương hiệu Ethan Allen trước và sau khi được tân trang lại. Ảnh: IG

Sau đó, cô quyết định nghỉ công việc điều dưỡng để tập trung vào khởi nghiệp.

Càng làm, Lane càng yêu thích việc biến những món đồ lỗi thời trở nên mới mẻ, bắt mắt hơn.

Lane sử dụng gara rộng đủ chỗ cho 3 ô tô của gia đình làm nơi làm việc, đồng thời bán sản phẩm chủ yếu qua mạng xã hội Facebook. Cô cho biết chưa từng có tháng nào kinh doanh hòa vốn hoặc thua lỗ.

Tháng 8/2025, lợi nhuận cao nhất của cô lên tới khoảng 8.400 USD (hơn 217 triệu đồng). Mới đây, tháng 8/2026, cô có lợi nhuận là 3.606 USD (93,3 triệu đồng).

Có thời gian bên con

Đằng sau những món đồ được làm mới bắt mắt là quá trình đòi hỏi nhiều công sức. Khi chọn mua lại đồ cũ, Lane ưu tiên những sản phẩm có kết cấu chắc chắn, chất lượng tốt nhưng kiểu dáng hoặc lớp hoàn thiện đã lỗi thời, tránh những món cần sửa chữa quá nhiều.

Sau khi mang đồ về nhà, cô tiến hành vệ sinh, chà nhám, sơn lót, sơn hoàn thiện, sửa chữa những chỗ cần thiết và thay phụ kiện. Sản phẩm sau đó được chụp ảnh, đăng bán và chờ người mua.

Món đồ trước và sau khi tân trang. Ảnh: IG

Theo Lane, việc tìm nguồn hàng, vận chuyển đồ nội thất và sắp xếp lịch nhận hàng với khách thường tốn nhiều thời gian. Để nâng cao hiệu quả, cô xử lý nhiều món đồ cùng lúc, thực hiện từng công đoạn trên nhiều sản phẩm trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Một trong những thương vụ nổi bật của cô là chiếc tủ trưng bày thương hiệu Ethan Allen. Lane mua món đồ với giá 100 USD (2,5 triệu đồng), sau đó phục hồi các chi tiết gỗ, làm thêm phần chân đế theo thiết kế riêng và bổ sung chi tiết trang trí. Cuối cùng, chiếc tủ được bán với giá 1.500 USD (38,8 triệu đồng).

Không chỉ cải thiện thu nhập, công việc mới còn giúp Lane chủ động hơn trong cuộc sống. Cô có thể sắp xếp thời gian để ở bên các con thay vì phải tuân theo lịch làm việc cố định như trước.

Tháng 2/2026, Lane bắt đầu đầu tư nghiêm túc hơn vào việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nhờ những nguồn thu nhập bổ sung, Lane giảm thời gian trực tiếp tân trang đồ xuống còn khoảng 8-10 giờ mỗi tuần. Dù vậy, cô cho biết việc sản xuất nội dung hiện còn chiếm nhiều thời gian hơn cả công việc sửa sang đồ nội thất.

Lane vẫn yêu thích việc trực tiếp làm mới đồ cũ, nhưng muốn mở rộng hoạt động hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhiều người khác tiếp cận công việc này.

“Hiện tại, tôi thích được tự quyết định mình làm việc bao nhiêu và vào thời điểm nào. Điều đó giúp tôi linh hoạt hơn để có mặt bên các con và các cháu”, Lane chia sẻ.