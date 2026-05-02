“Cùng bố đi khắp thế gian”

Hành trình cùng bố khám phá những miền đất mới ở 2 quốc gia Việt Nam – Lào của Thảo Vy (24 tuổi, hiện sống ở TPHCM) đã hoàn thành nhưng trong lòng cô vẫn vẹn nguyên cảm xúc.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình phượt xuyên Việt - Lào của cha con Thảo Vy

Mỗi khi nhớ về buổi sớm mai se lạnh, những buổi chiều lộng gió, những cung đường đẹp mê hồn..., Thảo Vy lại thấy lòng bồi hồi, phấn khích.

Thảo Vy là con một trong gia đình, bố cô – ông Anh Kiệt (53 tuổi) làm nghề tài xế, vừa nghỉ hưu sớm.

Từng làm tài xế đường dài, đi qua nhiều nơi, ông Kiệt vẫn luôn ấp ủ ước mơ phượt xuyên Việt – Lào bằng xe máy. Vy đã nhiều lần nghe bố nhắc về dự định này, thậm chí ông còn đếm từng ngày đến lúc nghỉ hưu để biến ước mơ thành hiện thực.

Tháng 9/2025, trong cuộc trò chuyện vu vơ, Vy nghe bố rủ: “Hay ba con mình làm chuyến đi xa đi?”.

Cha con Thảo Vy xuất phát từ TPHCM

“Ba rủ tôi vì muốn người ngồi sau xe ba là con gái. Ba muốn tôi có một hành trình đáng nhớ với nhiều trải nghiệm thú vị để sau này có thể kể cho con cháu nghe, hai ba con đã ngầu thế nào”, Vy kể.

Khi ấy, Vy vừa tìm được công việc toàn thời gian về thiết kế đồ họa. Hiểu mong muốn của bố, cô quyết định nghỉ việc, chuyển sang làm công việc tự do, thời gian linh động để có thể cùng bố thực hiện hành trình đầy ý nghĩa này.

Hai cha con Thảo Vy chuẩn bị mọi thứ trong vòng 1 tháng. Ông Kiệt chuẩn bị các dụng cụ như dây ràng, đồ nghề sửa xe, đồ bảo hộ..., còn Vy chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân và máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình.

Hành trình tại Lào của cha con Thảo Vy

Đầu tháng 10/2025, cha con Vy lên đường, bắt đầu chuyến phượt xuyên Việt – Lào kéo dài 2 tháng.

“Mẹ tôi vừa lo vừa háo hức. Ban đầu mẹ không an tâm bởi biết rõ cha con tôi là những người ưa mạo hiểm. Tôi và ba đã trấn an mẹ bằng cách thường xuyên cập nhật tình hình cho mẹ”, Vy chia sẻ.

Hành trình đáng giá của cuộc đời

Trong 2 tháng, cha con Thảo Vy đi qua hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam và chiều dài của đất nước Lào.

Cha con Thảo Vy đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành của "đất nước triệu voi"

Hai cha con xuất phát từ TPHCM, chạy theo cung đường ven biển Trung Bộ đến Đà Nẵng rồi qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi) để nhập cảnh Lào.

“Để đem được xe máy qua Lào cần xin trước giấy phép. Việc đi phượt sang Lào bằng xe máy là hoàn toàn có thể”, Vy nói.

Tại “đất nước triệu voi”, cha con Thảo Vy đi từ tỉnh Attapeu đến tỉnh Champasack để khám phá quần đảo Si Phan Don, nơi có 4.000 hòn đảo nước ngọt nổi tiếng và ghé thăm thác nước lớn nhất Đông Nam Á - Khone Phapheng.

Tiếp đó, họ đi về hướng bắc, dọc theo sông Mê Kông, ghé thăm các tỉnh thành như Salavane, Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xay. Kết thúc ở Phongsaly- tỉnh cực bắc của Lào, cha con Thảo Vy nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên).

Ngắm thác nước lớn nhất Đông Nam Á

“Ba chở tôi đi khắp các tỉnh miền bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang)... ghé thăm thủ đô Hà Nội, các địa điểm nổi tiếng ở Quảng Ninh, Ninh Bình... và chạy dần vào miền Nam.

Cuối tháng 11/2025, cha con tôi về lại TPHCM, kết thúc hành trình”, Vy chia sẻ.

Cha con Vy thường xuất phát từ lúc sáng sớm. Đến địa danh nổi tiếng, họ ghé tham quan, chụp ảnh kỷ niệm, thưởng thức đặc sản...

Ông Kiệt đặc biệt thích chụp ảnh với các cột mốc trên đường, như một cách đánh dấu nơi ông đã đặt chân đến. Buổi tối, họ ghé khách sạn hoặc nhà nghỉ để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.

Hai cha con chụp ảnh kỷ niệm ở Hà Giang (cũ)

Từng là tài xế đường dài, ông Kiệt thông thạo đường sá. Ông luôn tính toán cẩn thận chặng đường đi trong ngày để buổi tối có thể dừng chân ở khu vực đông dân cư. Nhờ tay lái vững vàng cùng hiểu biết của bố, Thảo Vy luôn vững tâm khi ngồi phía sau xe.

Tuy vậy, hai cha con cũng gặp phải một số khó khăn. Thời gian ở Lào, họ gặp trở ngại vì rào cản ngôn ngữ, một số cung đường ngoài trung tâm thành phố rất khó đi, có thể xem là một thử thách khi chạy xe máy đường dài.

Gần cuối hành trình, khi đi qua vùng Tây Nguyên vào đúng mùa mưa lũ, nhiều tuyến đường bị phong tỏa vì sạt lở, cha con Thảo Vy phải cập nhật tình hình thường xuyên để linh hoạt điều chỉnh cung đường.

“Chính những khó khăn ấy đã khiến chuyến đi của cha con tôi đáng nhớ hơn”, Vy nói.

Thảo Vy có những trải nghiệm thú vị trong hành trình

Trong 2 tháng phượt xuyên Việt – Lào, Thảo Vy được ngắm nhìn cảnh đẹp và trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của nhiều vùng miền.

Trong đó, mảnh đất Hà Giang (cũ) để lại ấn tượng đặc biệt với Thảo Vy. Những con đường đèo tuy dốc và khó đi nhưng khung cảnh xung quanh lại hùng vĩ khiến cô không thể rời mắt.

Những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, những thảm ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín, dòng sông Nho Quế xanh mướt đầy thơ mộng... tất cả đều khiến Thảo Vy quyến luyến.

“Lào cũng mang vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng. Tôi nhớ mãi hình ảnh ba đứng rất lâu trước thác Khone Phapheng với vẻ mặt trầm trồ. Ba nói, trước đây ba từng xem dòng thác này trên chương trình ‘Mê Kông ký sự’ và bây giờ mới được chứng kiến tận mắt.

Tôi cảm thấy, ba đã rất mãn nguyện trong hành trình này”, Vy chia sẻ.

Đối với Thảo Vy, đây là hành trình đáng giá trong đời

Bản thân Thảo Vy cũng có những kỷ niệm. Mọi trải nghiệm đều mới mẻ và quý báu.

Xuyên suốt hành trình, cô luôn có cảm giác con người nhỏ bé trước thiên nhiên, từ đó nhận ra rằng, áp lực công việc, cuộc sống, những thành tựu khao khát có được không còn quá quan trọng. Cô thêm yêu cuộc sống, thiên nhiên, con người và bản thân mình.

Ảnh và video: Vivy’s Corner