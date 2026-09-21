Liz East trong lễ tốt nghiệp đại học của mình và khi đi làm công việc hiện tại. Ảnh: KennedyNews

Liz East (30 tuổi) đã dành 6 năm để học lấy bằng luật và làm việc 12 tiếng mỗi ngày ở London (Anh) trước khi có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, East từng làm trợ lý pháp lý trong lĩnh vực bào chữa hình sự 4 năm, sau đó chuyển sang làm tư vấn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, công việc khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô phụ trách nhiều việc, từ hành chính, ra tòa, đến các nhà tù và gặp gỡ khách hàng.

East cho biết có những ngày cô làm việc hơn 12 giờ, làm cả cuối tuần, theo People.

“Tôi cảm thấy mình già hơn tuổi. Ngày nào tôi cũng nghĩ: ‘Chẳng lẽ cuộc sống của mình sẽ như thế này sao?’”, cô chia sẻ.

East cũng không thích lối sống bận rộn, tấp nập tại các thành phố lớn. Cô kể mọi người thường đi giao lưu sau giờ làm và có khi đến 21h hoặc 22h mới về nhà. Theo cô, lối sống này khó duy trì cho phụ nữ lập gia đình.

Cuối cùng, năm 2025, East xin nghỉ việc, mua một chiếc xe tải nhỏ, làm nhân viên bán hàng tạm thời tại quán rượu địa phương.

Nhận thấy nhu cầu lớn trong khu vực, cô ấy đã mạnh dạn xây dựng sự nghiệp toàn thời gian bằng cách lập công ty dịch vụ dắt chó đi dạo và trông giữ thú cưng.

Hiện cô sống tại West Sussex (Anh), dắt khoảng 20-30 con chó mỗi ngày, chia thành khoảng 4 chuyến. East tính phí khoảng 19 USD/giờ (hơn 490.000 đồng) cho mỗi con chó và cho biết có thể kiếm khoảng 400-530 USD mỗi ngày (10,4-13,7 triệu đồng).

Một số người thắc mắc tại sao cô lại bỏ ngành luật sau nhiều năm học tập vất vả để đi dắt chó. Có người cho rằng cô đã lãng phí 6 năm.

“Một số người khá phán xét và nghĩ rằng tôi đã lãng phí 6 năm, nhưng trong 6 năm đó tôi đã học được rất nhiều điều mà đến giờ tôi vẫn áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Mọi người thường cho rằng người dắt chó đi dạo có thu nhập thấp, nhưng thực tế bây giờ tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với khi đi làm ở công ty luật. Thậm chí, tôi chỉ làm một nửa thời gian so với trước đây", cô chia sẻ.

Dù vậy, East cho rằng thu nhập không phải lý do duy nhất để cô lựa chọn công việc hiện tại.

“Bạn hãy chọn công việc giống tôi nếu bạn làm vì muốn ở ngoài trời và muốn ở bên những chú chó. Tôi yêu cảm giác thức dậy và đi làm như bây giờ”, cô nói.

Lời khuyên của East dành cho những người đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp rất đơn giản.

“Cuộc đời rất ngắn. Đừng ở lại một công việc khiến bạn không hạnh phúc. Hãy thay đổi và mạnh dạn thực hiện điều đó. Tôi chưa từng hối tiếc dù chỉ một giây”, East chia sẻ.