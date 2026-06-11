Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy (trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Lê Hoài Phong. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Hồ Chí Minh)

Mới đây, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Hoài Phong, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an TPHCM, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố.

Chúc mừng ông Lê Hoài Phong được tin tưởng giao trọng trách mới, ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Lê Hoài Phong sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hoài Phong cam kết sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, chung sức, đồng lòng, cùng tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Lê Hoài Phong sinh năm 1978, quê quán TPHCM, trình độ Thạc sĩ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Cao cấp lý luận chính trị.