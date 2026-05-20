Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Y Vinh Tơr; tập thể lãnh đạo, công chức Văn phòng Đảng ủy; Vụ Chính sách; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định số 299/QĐ-BDTTG ngày 19/5/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Theo đó, ông Đào Xuân Quy - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã công bố Thông báo số 58-TB/ĐU ngày 19/5/2026 về việc giao đồng chí Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách phụ trách, điều hành Văn phòng Đảng ủy Bộ cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Vụ trưởng Vụ Chính sách Đào Xuân Quy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chúc mừng ông Đào Xuân Quy được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách mới.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ xem xét kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, trên cơ sở đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực và uy tín cán bộ. Ông Đào Xuân Quy là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình công tác, trưởng thành từ chính Vụ Chính sách và nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể.

Bộ trưởng khẳng định, Vụ Chính sách là đơn vị có vị trí, vai trò quan trọng trong tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tham mưu hoạch định, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị, là phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược.

Bộ trưởng đề nghị ông Đào Xuân Quy nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm công tác; đồng thời tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, quy tụ sức mạnh tập thể để cùng lãnh đạo, công chức Vụ Chính sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Đào Xuân Quy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, hoạch định và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trong tình hình mới.

Tân Vụ trưởng Vụ Chính sách Đào Xuân Quy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Đào Xuân Quy bày tỏ niềm xúc động khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đây là một niềm vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là trọng trách lớn đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm hơn nữa trong thời gian tới.

Ông trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang; Ban Thường vụ Đảng ủy; tập thể lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan chuyên trách công tác Đảng, đặc biệt là Văn phòng Đảng ủy Bộ, cùng sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ tập thể cán bộ, công chức Vụ Chính sách và các đơn vị liên quan trong suốt thời gian qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quyết định cho tân Vụ trưởng Vụ Chính sách Đào Xuân Quy

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của Vụ Chính sách trong tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên phạm vi cả nước, ông Đào Xuân Quy khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Chính sách phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

