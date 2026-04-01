Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, nghỉ công tác và hưởng chế độ hưu trí.

Đồng thời, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH từ ngày 1/4/2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng chỉ định Thiếu tướng Dương Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhiệm kỳ 2025-2030.



Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Dương Đức Hải giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh và Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá Thiếu tướng Dương Đức Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng tại Công an TP Hà Nội. Việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an đối với năng lực, phẩm chất của Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cần góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trước yêu cầu mới khi các loại hình sự cố, thiên tai ngày càng phức tạp, vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống, tân Cục trưởng khẳng định lực lượng phải nâng cao năng lực xử lý theo hướng đa dạng, chuyên sâu, nhanh chóng và hiệu quả.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, tân Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết, toàn lực lượng cần chuyển mạnh sang tư duy “lấy phòng ngừa là chính”, chủ động nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược và tổ chức thực thi hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.