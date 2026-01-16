Chiều 16/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới công an các địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an các địa phương. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, với quyết tâm gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, kế thừa kết quả đã đạt được, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng khẳng định, Bộ Công an đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ xây dựng công nghiệp an ninh trong thời kỳ mới, đạt những kết quả tích cực và mang tầm chiến lược. Nổi bật là chủ động tham mưu định hướng phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 và vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an đẩy mạnh triển khai ứng dụng VNeID, hướng tới trở thành ứng dụng giao tiếp chủ yếu trên thiết bị di động giữa người dân với cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển kinh tế số.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, trong quá trình triển khai, C06 đã tham mưu lãnh đạo Bộ và triển khai bước đầu một số nội dung nhằm thúc đẩy phát triển công dân số. Trong đó, tạo lập và phổ biến rộng rãi công cụ số cho người dân, doanh nghiệp; 100% công dân được cấp mã định danh cá nhân; hơn 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được cấp; phê duyệt và cấp 67 triệu tài khoản VNeID; 86,97% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng; cấp 20 triệu chữ ký số; và 39,52% dân số được tiếp cận mạng 5G.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng năm 2025 việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của lực lượng Công an tiếp tục duy trì nhịp độ, tiến độ công tác như những năm trước đây và có một số điểm sáng nổi bật.

Kết quả thứ nhất là đã hoàn thành hai trung tâm dữ liệu quốc gia đúng tiến độ, làm tốt vai trò tham mưu đôn đốc hình thành 46 cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, 8 cơ sở dữ liệu đã hoàn tất kết nối liên thông đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và bước đầu đi vào cắt giảm thủ tục hành chính..

Kết quả thứ hai là xây dựng hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng pháp lý thực hiện Nghị quyết 57, triển khai tích cực hiệu quả nhiều quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về an ninh mạng và an ninh dữ liệu.

Kết quả thứ ba, tiếp tục duy trì vai trò tham mưu đôn đốc triển khai Đề án 06, nhất là việc đôn đốc hướng dẫn cắt giảm thành phần hồ sơ có thay thế bằng dữ liệu góp phần giảm thiểu tình trạng địa phương hóa thủ tục hành chính.

VNeID tiếp tục có một số tiện ích mới, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Kết quả thứ tư, chuyển đổi số trong nội bộ ngành Công an, chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử đã có những thay đổi mang tính đột phá...