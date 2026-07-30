Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng-Thái Bình thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề xuất xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng, đập Long Tửu trên sông Đuống.

Mục đích của các công trình này là nhằm điều tiết, kiểm soát dòng chảy, dâng mực nước trên sông Hồng trong thời gian mùa cạn, phục vụ đa mục tiêu tạo cảnh quan, môi trường; phát triển giao thông đường thủy và du lịch, dịch vụ,… đảm bảo lấy nước vào các hệ thống Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống, sông Nhuệ, sông Đáy phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cải tạo môi trường nước các hệ thống thủy lợi.

Công trình cũng góp phần làm “sống lại” một số dòng sông vùng Đồng bằng sông Hồng (các sông Đáy, Nhuệ, Tô Lịch, Ngũ Huyện Khê…) thông qua việc duy trì mực nước trên sông Hồng vào mùa cạn.

Bên cạnh đó, hai quy hoạch đề xuất nghiên cứu xây dựng đập trên sông Đà hoặc sông Hồng nhằm điều tiết dòng chảy, dâng mực nước trên sông Đà trong thời gian mùa cạn bảo đảm lấy nước qua cống Lương Phú, tiếp nước cho sông Tích, sông Đáy, đồng thời khai thác tối ưu hiệu quả nguồn nước cho các mục tiêu cấp nước cho dân sinh, sản xuất, phát điện, giao thông thủy, không để ảnh hưởng đến tiêu nước, thoát lũ trên sông Đà.

Sông Hồng chảy qua TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất việc nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, phù hợp với các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt.

Bộ đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng 3 đập dâng bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ nhấn mạnh việc triển khai công trình không làm ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, an toàn đê điều của hệ thống sông; không làm gia tăng rủi ro thiên tai, không gây sạt lở bờ, bãi sông khu vực thượng, hạ lưu; không làm hạ thấp mực nước phía hạ lưu đập, ảnh hưởng đến khả năng lấy nước, tiêu thoát nước của các công trình lấy nước, tiêu thoát nước ven sông; không gây bồi lấp phía thượng lưu đập ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Riêng đập dâng trên sông Đà tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến mực nước thấp nhất (mực nước hạ lưu) của Nhà máy thủy điện Hòa Bình theo đúng thiết kế trong mọi trường hợp và chế độ vận hành.

Bộ cũng đề nghị UBND TP Hà Nội đánh giá kỹ tác động chỉnh trị sông, giao thông thủy, tạo luồng cá đi, ô nhiễm nguồn nước, vận chuyển bùn cát đồng thời phù hợp với các nội dung tại thông báo kết luận của Bộ và Hà Nội tại buổi làm việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.