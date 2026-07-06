Dự án được UBND quận Tây Hồ (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 27/2/2025. Quy mô gồm cải tạo khoảng 5,93ha hồ Sen (gồm hồ Sen 1, hồ Sen 2 và hồ Sen 3) thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước; xây dựng hệ thống đường ống lấy nước, bổ cập nước từ bãi lọc ra hồ Tây cùng các hạng mục hạ tầng, cảnh quan.

Nước hồ Tây được duy trì sẽ sẵn sàng bổ cập nước vào sông Tô Lịch khi cần thiết, góp phần tạo dòng chảy lưu thông, cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Dự án bổ cập nước cho hồ Tây bằng phương án sinh học, bãi lọc trồng cây ngập nước. Ảnh: T.H

Theo Ban Quản lý hồ Tây, dự án áp dụng giải pháp xử lý nước bằng bãi lọc trồng cây ngập nước - phương pháp sinh học không sử dụng hóa chất, có chi phí vận hành thấp, tạo cảnh quan xanh và đa dạng sinh học.

Công trình được khởi công ngày 5/8/2025. Giai đoạn đầu, dự án thí điểm tại hồ Sen 3 trên diện tích khoảng 1,8ha để bổ cập nước cho hồ Tây trước ngày 2/9/2025 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, nước sau khi qua hệ thống bãi lọc đạt các chỉ tiêu môi trường, đủ điều kiện dẫn vào hồ Tây và được các cơ quan chức năng đánh giá tích cực. Để tiếp tục triển khai dự án, Ban Quản lý hồ Tây yêu cầu đơn vị thi công đồng loạt nhiều hạng mục.

Tại hồ Sen 1, diện tích khoảng 1,7ha, các hạng mục đê sinh học cơ bản đã hoàn thành. Tuyến kè dài khoảng 334m và đường cảnh quan dài khoảng 464m đang được thi công. Hạng mục bãi lọc ngập nước (Wetland) đạt khoảng 60%, bể tiêu năng hoàn thành 100%. Toàn bộ khu vực dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.

Đối với hồ Sen 2, diện tích khoảng 1,9ha, các hạng mục chính như kè quanh hồ, đường cảnh quan, lan can và đê sinh học Wetland cơ bản đã hoàn thành.

Riêng hồ Sen 3 - khu vực từng được sử dụng để thí điểm đang được rút nước và di chuyển các bè thủy sinh sang hồ Sen 2 để tái sử dụng. Sau đó, nơi đây sẽ xây dựng các hạng mục đê sinh học, kè hồ, đường cảnh quan, bể tiêu năng và hệ thống hố ga chia nước. Dự kiến toàn bộ hạng mục tại hồ Sen 3 hoàn thành vào cuối tháng 8.