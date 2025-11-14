Theo đó, thành phố lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng: Từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch.

Chiều dài từ trạm bơm dẫn nước đến sông Tô Lịch khoảng 7km, trong đó 3km đi theo mương hở và 4km đi theo hệ thống cống hiện có.

Thành phố đánh giá ngoài bổ cập nước cho Tô Lịch, phương án mới này hỗ trợ thoát nước, giảm thiểu úng ngập cho các khu 'rốn ngập' như Ecohome, Võ Chí Công, Nam Thăng Long, kết nối với hồ điều hòa trong công viên Hòa Bình, công viên Hữu Nghị.

Sông Tô Lịch – đoạn chảy qua khu vực nội đô Hà Nội hiện nay.

Theo định hướng nghiên cứu, nguồn nước sẽ được lấy trực tiếp từ sông Hồng tại khu vực trạm bơm Thụy Phương (phường Bắc Từ Liêm). Từ đây, dòng nước sẽ chảy qua kênh Thụy Phương rồi theo tuyến Phạm Văn Đồng – khu đô thị Tây Hồ Tây – vành đai 2,5 – đường Hoàng Quốc Việt sau đó đổ vào sông Tô Lịch.

Toàn bộ tuyến dẫn có chiều dài khoảng 8km.

Khu vực trạm bơm Thụy Phương.

Hệ thống đập Thụy Phương điều tiết và phân dòng nước từ sông Hồng trước khi xả vào kênh, dẫn về sông Tô Lịch.

Dòng chảy của kênh Thụy Phương. Sắp tới, kênh này sẽ dẫn nước bổ cập cho sông Tô Lịch và giải quyết ngập úng cho các khu đô thị.

Khi hoàn thiện, nước sông Hồng sẽ được dẫn vào kênh Thụy Phương với lưu lượng phù hợp, đủ để bổ cập cho sông Tô Lịch, không gây ngập úng hay xáo trộn thủy văn.

Sau khi hoàn thành dự án, kênh Thụy Phương và các hạng mục liên quan sẽ giúp giải quyết tình trạng úng ngập khi mưa lớn tại các khu đô thị như Ecohome. Ảnh: Tiến Dũng

Một đoạn kênh Thụy Phương, nơi sẽ dẫn nguồn nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch.

Hà Kiên