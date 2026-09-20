Bộ Nội vụ vừa có tờ trình bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo phương án được điều chỉnh, công chức, viên chức sẽ nghỉ 1 ngày vào thứ Ba (24/11). Bộ Nội vụ đề xuất không thực hiện việc hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (28/11).

Như vậy, nếu phương án được phê duyệt, ngày 23/11 vẫn là ngày làm việc bình thường, còn ngày 24/11 là ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, không phải công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ đề xuất Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 nghỉ 1 ngày theo quy định. Ảnh minh họa

Hoạt động văn hóa có thể tổ chức trước hoặc sau ngày 24/11

Bộ Nội vụ cho rằng việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11. Trong khi đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong hoặc sau ngày này, tùy điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các hoạt động được định hướng bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Theo Bộ Nội vụ, phương án điều chỉnh cũng phù hợp với yêu cầu bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và duy trì nhịp độ xử lý công việc trong giai đoạn cuối năm.

Việc không kéo dài kỳ nghỉ được cho là góp phần hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế những tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các đơn vị tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Bộ Nội vụ đánh giá cách tiếp cận này nhằm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.