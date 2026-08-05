Theo đề xuất, phương án thứ nhất là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (24/11) và chuyển ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy (28/11). Nếu phương án này được chấp thuận, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11).

Trong khi đó, phương án thứ hai là giữ nguyên lịch nghỉ vào ngày 24/11 mà không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Người lao động được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thạch Thảo

Bộ Nội vụ cho rằng việc kéo dài kỳ nghỉ lên 4 ngày sẽ tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng thời, kỳ nghỉ dài cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch, dịch vụ, mua sắm và tiêu dùng trong nước.

Theo cơ quan này, phương án hoán đổi chỉ thay đổi một ngày làm việc nên không làm giảm tổng thời gian làm việc theo quy định, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết ngày 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định.

Cơ quan này khuyến khích các doanh nghiệp cân nhắc áp dụng phương án nghỉ tương tự khu vực nhà nước nếu điều kiện sản xuất, kinh doanh cho phép và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động theo pháp luật. Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Việc xây dựng phương án nghỉ lễ được thực hiện trên cơ sở quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Bộ Nội vụ cho rằng cần sớm thống nhất phương án để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động kế hoạch hoạt động cũng như bố trí nhân sự. Đối với năm 2027, do ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ đúng ngày theo quy định và không thực hiện hoán đổi lịch làm việc.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã kiến nghị phương án chuyển ngày làm việc 23/11 sang ngày 28/11 nhằm tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, qua đó giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động văn hóa và kích thích tiêu dùng, du lịch trong dịp này.