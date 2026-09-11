Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết tại buổi họp báo vào chiều 11/9.

Theo bà Quyên, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan và tổng hợp để xây dựng phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, sau đó trình Chính phủ xem xét.

Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày. Do một số ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động được bố trí nghỉ bù.

Bà Nguyễn Thị Quyên thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Vũ Điệp

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (bao gồm các ngày nghỉ bù và ngày nghỉ cuối tuần).

Phương án này nhằm tạo điều kiện cho người đi làm ăn xa quê có thời gian di chuyển và chuẩn bị đón Tết chu đáo.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ dài ngày nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt những người làm việc xa quê, có thêm thời gian di chuyển, nghỉ ngơi và chuẩn bị đón Tết.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Hai phương án được Bộ Nội vụ đưa ra gồm: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn lịch nghỉ, đồng thời phải bảo đảm các quy định về thời gian nghỉ Tết và thông báo cho người lao động theo quy định.

Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027 và trình Chính phủ là công việc được thực hiện định kỳ hằng năm, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Trước đó, Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 để lấy ý kiến. Phương án 1 là nghỉ 7 ngày liên tục, từ 4/2/2027 đến hết 10/2/2027, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù. Phương án 2 là nghỉ 10 ngày liên tục, từ 5/2/2027 đến hết 14/2/2027, gồm 5 ngày nghỉ Tết, 2 ngày nghỉ bù, 1 ngày hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.