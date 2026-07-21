Quy định về tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm tại Nghị định số 361/2025 của Chính phủ đang được một số cơ quan, đơn vị hiểu theo những cách khác nhau, dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện.

Phản ánh tới Bộ Nội vụ, bà N.A. cho biết Nghị định số 361/2025 quy định tỷ lệ công chức theo từng ngạch, trong đó tỷ lệ công chức xếp ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp không vượt quá mức quy định, còn tỷ lệ ngạch chuyên viên là phần còn lại. Tuy nhiên, trên thực tế có hai cách hiểu khác nhau.

Theo cách hiểu thứ nhất, các cơ quan phải bố trí công chức đúng cơ cấu tỷ lệ đã xác định. Chẳng hạn, nếu cơ cấu vị trí việc làm quy định 40% chuyên viên cao cấp, 40% chuyên viên chính và 20% chuyên viên thì phải bố trí đúng tỷ lệ này. Trường hợp không đủ công chức đáp ứng điều kiện ở các ngạch cao hơn khiến số lượng chuyên viên vượt tỷ lệ, đơn vị sẽ phải điều chuyển công chức sang cơ quan khác để bảo đảm đúng cơ cấu.

Nghị định số 361/2025 quy định tỷ lệ tối đa công chức được bố trí theo từng ngạch gắn với vị trí việc làm. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, cách hiểu thứ hai cho rằng tỷ lệ đối với ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính chỉ là mức trần tối đa. Nếu trên thực tế, số lượng công chức ở 2 ngạch này thấp hơn tỷ lệ quy định thì phần còn lại được bố trí vào ngạch chuyên viên mà không phải điều chuyển sang đơn vị khác.

Để thống nhất cách áp dụng, bà A. đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cách hiểu đúng đối với quy định này.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 361/2025 quy định về vị trí việc làm công chức đã quy định rõ tỷ lệ tối đa công chức được bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên hoặc tương đương. Nội dung này được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của nghị định.

Bộ Nội vụ đề nghị bà N.A. nghiên cứu các quy định nêu trên để hiểu và áp dụng đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, Nghị định số 361/2025 xác định tỷ lệ tối đa đối với công chức được bố trí ở các ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ cấu vị trí việc làm phù hợp.

Như vậy, từ giải thích của Bộ Nội vụ có thể hiểu nếu một cơ quan chưa có đủ công chức đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc chuyên viên chính thì không bắt buộc phải điều chuyển công chức sang đơn vị khác để đủ tỷ lệ. Thay vào đó, số lượng còn thiếu có thể được bố trí bằng công chức ngạch chuyên viên, miễn bảo đảm đúng vị trí việc làm và không vượt tổng biên chế được giao.