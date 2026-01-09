Nghị định ban hành danh mục vị trí việc làm khung trong cơ quan, tổ chức hành chính. Cụ thể, cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ, cấp tỉnh có 89 vị trí lãnh đạo, quản lý; 690 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ, cấp tỉnh.

22 vị trí công chức hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ, cấp tỉnh.

Trong Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh có 28 vị trí công chức; 44 vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã.

Căn cứ danh mục vị trí việc làm khung và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức thì cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định vị trí việc làm cụ thể được sử dụng trong cơ quan mình; xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo mẫu; xác định tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm.

Nghị định cũng quy định xếp ngạch công chức và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm.

Cụ thể, ở bộ, tỷ lệ chuyên viên cao cấp tại các vụ và tương đương thực hiện chức năng tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực không vượt quá 40% biên chế; tại vụ và tương đương thực hiện tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ không vượt quá 30%.

Cục loại 1 không vượt quá 25% và cục loại 2 không vượt quá 35% biên chế; văn phòng bộ không vượt quá 20%.

Về tỷ lệ công chức chuyên viên chính và tương đương tại các vụ và tương đương, thực hiện chức năng tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực không vượt quá 40% biên chế; tại vụ và tương đương thực hiện tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ không vượt quá 50%.

Với cục loại 1 không vượt quá 40% và cục loại 2 không vượt quá 50%, với văn phòng bộ không vượt quá 50% biên chế.

Ở cấp tỉnh, xã, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp ngạch chuyên viên cao cấp.

Với cấp phó người đứng đầu, nghị định quy định tỷ lệ bố trí vào ngạch chuyên viên cao cấp không vượt quá 50% tổng số cấp phó của tất cả cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh được xem xét xếp vào ngạch chuyên viên chính, với tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của từng cơ quan.

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc xã, nghị định quy định vị trí lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương với tỷ lệ 100%.

Cấp phó được xếp ngạch chuyên viên chính với tỷ lệ không vượt quá 50% số lượng cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã.

Liên quan đến tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên thì sẽ có tỷ lệ còn lại đối với số lượng công chức còn lại.

Chậm nhất 1/7 phải ban hành phê duyệt vị trí việc làm

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó.

Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm.

Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức (không áp dụng với vị trí là thứ trưởng và tương đương), cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc trong cơ quan, tổ chức khi xếp vào ngạch theo vị trí việc làm quy định tại nghị định này phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng được sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu không áp dụng đối với người được giao quyền...

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến 1/7, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh phải chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm để thay thế các quyết định ban hành trước đó.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại nghị định này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng.

Chính phủ lưu ý, chậm nhất đến 1/7/2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2025 thuộc phạm vi quản lý.