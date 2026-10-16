Không chỉ căn cứ bằng cấp, việc bố trí công chức cấp xã vào vị trí có ngạch chuyên viên còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và được cơ quan quản lý công chức thống nhất.

Bộ Nội vụ vừa trả lời công dân về điều kiện, thủ tục nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên đối với công chức cấp xã.

Bà P. T. N. V. công tác tại phòng kinh tế cấp xã và giữ ngạch cán sự. Bà muốn biết liệu người đã có bằng đại học cùng chứng chỉ, chứng nhận theo quy định có được xem xét nâng lên ngạch chuyên viên hay phải thông qua thi tuyển hoặc xét nâng ngạch.

Bà V. cũng đề nghị làm rõ hồ sơ, quy trình thực hiện, cơ quan có thẩm quyền và việc nâng ngạch có phụ thuộc vào vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, chỉ tiêu biên chế được giao hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 361/2025 của Chính phủ, quy định công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó.

Việc xếp ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực. Ảnh: Thạch Thảo.

Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Về điều kiện bố trí công chức vào vị trí có ngạch chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch đang giữ, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện theo điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định 170/2025, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 300/2026.

Theo khoản 5 Điều 23 Nghị định 170/2025, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải xây dựng phương án thay đổi vị trí việc làm khi bố trí công chức vào vị trí có ngạch chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ. Phương án này phải được báo cáo cơ quan quản lý công chức thống nhất trước khi thực hiện.

Căn cứ Điều 67 và Điều 68 Nghị định 170/2025, Bộ Nội vụ đề nghị bà V. liên hệ cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, việc công chức cấp xã đang giữ ngạch cán sự được bố trí vào vị trí có ngạch chuyên viên không chỉ căn cứ vào bằng cấp, mà phải gắn với vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Phương án thay đổi vị trí việc làm cũng phải được cơ quan quản lý công chức thống nhất trước khi thực hiện.

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