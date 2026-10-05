Bộ Nội vụ cho biết, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Khi được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn, công chức không phải đáp ứng điều kiện về thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề.

Theo phản ánh của bà N., trước thời điểm sáp nhập xã, bà công tác tại UBND xã, là công chức kế toán, giữ ngạch cán sự. Sau ngày 1/7/2025, bà được điều động sang làm kế toán tại văn phòng Đảng ủy xã.

Đến tháng 7/2025, bà N. tốt nghiệp đại học và làm hồ sơ đề nghị chuyển từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên. Tuy nhiên, Ban Xây dựng Đảng xã cho rằng chưa có hướng dẫn cụ thể và việc xem xét, quyết định thuộc cấp có thẩm quyền của tỉnh ủy.

Bà N. đặt câu hỏi, liệu trường hợp của mình có được chuyển từ ngạch cán sự lên chuyên viên hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 361/2025 của Chính phủ, quy định công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó.

Việc chuyển lên ngạch chuyên viên phải căn cứ vị trí việc làm, khung năng lực và tiêu chí lựa chọn. Ảnh: VietNamNet.

Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Như vậy, việc một công chức có bằng đại học không đồng nghĩa đương nhiên được chuyển từ ngạch cán sự lên chuyên viên.

Yếu tố quan trọng là vị trí việc làm mà công chức được bố trí có yêu cầu ngạch chuyên viên hay không và công chức có đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí đó hay không.

Đáng chú ý, theo Bộ Nội vụ, trường hợp công chức được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ thực hiện theo điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định 170/2025, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 300/2026.

Theo quy định mới, không yêu cầu điều kiện về thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề hoặc yêu cầu phải trong cùng ngành, lĩnh vực như quy định về thi, xét nâng ngạch công chức trước đây.

Bộ Nội vụ cho biết, khi bố trí công chức vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ có ngạch cao hơn ngạch hiện giữ, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải xây dựng phương án thay đổi vị trí việc làm. Phương án này phải được báo cáo cơ quan quản lý công chức thống nhất trước khi thực hiện.

Nội dung phương án gồm tiêu chí đánh giá, nguyên tắc và phương thức lựa chọn công chức để bố trí vào vị trí việc làm mới, bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngoài những yêu cầu đã được quy định trong bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, cơ quan sử dụng công chức có thể xác định thêm tiêu chí để lựa chọn người đáp ứng yêu cầu bố trí vào vị trí có ngạch cao hơn.

Việc lựa chọn công chức được thực hiện theo thứ tự kết quả đánh giá từ cao xuống thấp, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định.

Như vậy, việc có được chuyển lên ngạch chuyên viên hay không không chỉ căn cứ vào văn bằng, mà phải xem xét vị trí việc làm được bố trí, bản mô tả công việc, khung năng lực và phương án lựa chọn của cơ quan sử dụng công chức.

Bộ Nội vụ đề nghị bà N. liên hệ cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, căn cứ Điều 67 và Điều 68 Nghị định 170/2025.