Tại hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cấp xã cuối tuần qua, nhiều địa phương thắc mắc về tiền lương, phụ cấp sau sáp nhập.

Giải đáp nội dung này, ông Tống Văn Lai, Cục phó Cục Tiền lương - Bảo hiểm, Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy vừa qua có phát sinh nhiều vướng mắc về thực hiện chính sách đối với CBCC.

Theo ông Lai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết, Thủ tướng ban hành quyết định, Ban chỉ đạo của Chính phủ cũng ban hành 2 văn bản với những định hướng chi tiết, nhiều nội dung, trong đó có vấn đề tiền lương và phụ cấp.

Vẫn nâng lương bình thường

Các văn bản này nêu rõ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, CBCCVC và người lao động hưởng lương từ ngân sách bị tác động trực tiếp mà vẫn làm việc trong hệ thống các cơ quan nhà nước thì sẽ được bảo lưu các chế độ tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, khá nhiều địa phương băn khoăn việc có được hưởng chế độ nâng lương thường xuyên như trước đây không.

Hay như về phụ cấp, mặc dù các văn bản có nêu tiếp tục được bảo lưu các loại phụ cấp hiện hưởng, nhưng các địa phương cũng băn khoăn đó là các loại phụ cấp nào nên chưa thực hiện được.

Hiện nay, chính sách tiền lương đang được thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 2004, Chính phủ có Nghị định 24/2023 quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang, còn bên Đảng có Quyết định 128/2004 của Ban Bí thư quy định về chế độ tiền lương đối với CBCCVC của cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Chính sách tiền lương bao gồm 3 nội dung chính: Mức lương theo ngạch bậc, tức là hệ số lương nhân với lương cơ sở, chế độ nâng lương và chế độ phụ cấp. Những văn bản mà Quốc hội, Chính phủ và Ban chỉ đạo hướng dẫn bao hàm tất cả các nội dung này.

"Như vậy, những CBCCVC bị ảnh hưởng từ sắp xếp bộ máy thì chế độ tiền lương tiếp tục được thực hiện. Có nghĩa là việc nâng lương vẫn thực hiện bình thường nếu đủ điều kiện theo quy định", ông Lai phân tích.

Còn về phụ cấp, Cục phó Cục Tiền lương - Bảo hiểm cho hay, Bộ Nội vụ đã rà soát, thống kê lại cho thấy hiện nay có tất cả 18 loại phụ cấp.

Cụ thể, đó là các loại phụ cấp: Chức vụ lãnh đạo; thâm niên vượt khung; kiêm nhiệm; khu vực; đặc biệt; thu hút; lưu động; độc hại, nguy hiểm; trách nhiệm công việc; phục vụ an ninh, quốc phòng; thâm niên nghề; trách nhiệm theo nghề; ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù lực lượng vũ trang; công tác lâu năm vùng đặc biệt khó khăn; công vụ; công tác Đảng, đoàn thể; bảo vệ chính trị nội bộ và trách nhiệm chức danh cấp xã.

Theo tinh thần những văn bản hướng dẫn, không phải CCVC nào cũng được hưởng các loại phụ cấp này. Ai đang hưởng phụ cấp nào trong số này thì khi sắp xếp bộ máy mà công việc, chức danh có thay đổi thì vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp đó.

Bộ trưởng Nội vụ với vai trò là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ đã ký công văn chính thức hướng dẫn rõ về nội dung này.

2 loại phụ cấp có tác động lớn và phức tạp

Cục phó Cục Tiền lương - Bảo hiểm cũng thông tin thêm, có 2 loại phụ cấp được áp dụng rất rộng và có tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là cấp xã. Đó là phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Với phụ cấp khu vực, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước có 4.390 xã trên tổng số hơn 10.000 xã được hưởng phụ cấp này. Còn phụ cấp đặc biệt được áp dụng với 255 trong số hơn 10.000 xã.

Sau khi sắp xếp lại các xã, Nhà nước chưa quy định phụ cấp cho những trường hợp này vì số lượng quá lớn, quá phức tạp.

"Chúng tôi đã thống kê lại và xây dựng phương án rất cụ thể, có những xã mới hình thành trên 4, 5 xã, trong khi những xã cũ có phụ cấp khu vực không giống nhau. Có những xã hưởng phụ cấp 0,3; có xã 0,4; có xã 0,5 khi hợp chung với nhau thì xã mới tính trên mức phụ cấp nào? Đây là vấn đề rất lớn trong thời gian tới cần tính toán quy định", ông Lai nêu thực tiễn.

Ông cũng cho biết, Cục đã báo cáo với Bộ trưởng Nội vụ các phương án sau khi rà soát lại và sẽ lấy lại ý kiến của 34 tỉnh, thành. Các địa phương tiếp tục rà soát lại 2 loại phụ cấp này để xây dựng phương án mới. Mức phụ cấp phù hợp nhất sẽ được đề xuất cho địa bàn xã mới trên cơ sở thực tiễn và khoa học.