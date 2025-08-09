Sáng 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ nhằm phục vụ cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi nhận thức, tư duy, việc làm hằng ngày để làm tốt trọng trách của mình.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, trong vòng 1 tháng vận hành, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ ghi nhận kết quả ban đầu, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, cơ bản vận hành thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu ban đầu đề ra.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Ảnh: Tống Giáp

Nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu với tầm nhìn chiến lược, triết lý phát triển rõ ràng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống hành chính, Bộ trưởng Nội vụ lưu ý: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức đầy đủ, toàn diện để làm tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hy vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước.

Nêu rõ mục tiêu quan trọng hơn hết của bộ máy mới là “kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân”, Bộ trưởng Nội vụ mong muốn cán bộ, công chức cần phải quyết tâm cải cách mỗi ngày, tạo được sự tiến bộ, khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều tiết cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

Trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Nội vụ lưu ý, cần phải nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để cả hệ thống hành chính từ trung ương đến cấp xã hoạt động thông suốt. Đặc biệt với lãnh đạo cấp xã, hơn lúc nào hết đây là phép thử lớn nhất.

Vì vậy, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị lãnh đạo cấp xã làm việc với tinh thần bảo đảm khoa học, bài bản, chặt chẽ theo nguyên tắc 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và 2 không: “Không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới.

Cùng với đó là phải rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Trong đó, khuyến khích những cán bộ, công chức, viên chức nếu thực sự không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do công việc khó, năng lực có hạn, sức khỏe có hạn thì tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, đội ngũ công chức có trình độ được tuyển mới theo hợp đồng. Từ đó, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu sẽ được tuyển dụng theo Nghị định 170 và Nghị định 173.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nhắc lại kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, Nghị định 67 với yêu cầu đặt ra "cố gắng kết thúc trước ngày 31/8".

Qua đó, thể hiện sự ghi nhận, biểu dương với những cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ do tác động của sắp xếp bộ máy và thời điểm này tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp còn lại, để thời gian tới tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, không phải vậy mà chúng ta thấy tâm lý lo lắng, tâm tư mà phải tập trung thời gian còn lại đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để làm sao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ cũng yêu cầu chăm lo đến bộ mặt của chính quyền cấp xã. Đó chính là trung tâm hành chính công. Bước đầu, các địa phương thực hiện khá tốt nhưng cần tiếp tục nâng cao hệ thống hạ tầng, nghiên cứu thêm nghiệp vụ chuyên môn cũng như nâng cấp phần mềm để đáp ứng được nhiệm vụ hiện nay.