Kế hoạch hướng tới hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thu hút, sử dụng và phát huy nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bộ Nội vụ đặt trọng tâm hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: VietNamNet

Bộ Nội vụ yêu cầu triển khai theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2026.

Một nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Vụ Công chức - Viên chức được giao chủ trì hoàn thiện đề án, dự kiến trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2026.

Đơn vị này cũng tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định về chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định mới dự kiến thay thế Nghị định 179/2024/NĐ-CP và được trình Chính phủ trong năm 2026.

Bộ Nội vụ đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về nhân lực chất lượng cao, làm rõ khái niệm, tiêu chí và thẩm quyền xác định nhóm nhân lực này.

Cùng với chính sách nhân tài, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển thị trường lao động.

Cục Việc làm được giao hoàn thiện, đưa vào vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động trong năm 2026.

Dữ liệu sẽ phục vụ dự báo, hoạch định chính sách và phát triển nguồn nhân lực. Bộ Nội vụ cũng phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân lực, triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Cục Việc làm được giao xây dựng nghị định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam...