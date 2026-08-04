Sáng 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất".

Phiên họp đã tập trung trao đổi các giải pháp phát huy vai trò đối ngoại trong phục vụ tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định ngoại giao phục vụ phát triển đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Trong giai đoạn 2024-2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối của các địa phương; góp phần thúc đẩy ký kết khoảng 230 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế.

Ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao năng lượng và công tác đồng hành cùng doanh nghiệp đã chuyển mạnh từ xúc tiến sang hỗ trợ thực chất, góp phần mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, tiếp cận công nghệ, bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó hiệu quả với các tình huống khủng hoảng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Ngoại giao phục vụ phát triển cũng ngày càng đóng góp thực chất hơn vào tăng trưởng, bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó với các tình huống khủng hoảng

Phiên họp đã nghe nhiều tham luận về các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác với các đối tác quan trọng, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy ngoại giao khoa học - công nghệ, thu hút đầu tư chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng tầm nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, triển khai Chương trình vươn ra nước ngoài - Go Global...

"Hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc"

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao trong hơn 80 năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh bứt phá, tăng tốc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm và tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, ngành Ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại.

Thủ tướng: Ngoại giao không chỉ cần bản lĩnh trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định và chủ quyền quốc gia mà còn là năng lực chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phục vụ phát triển cho đất nước

Thủ tướng định hướng ngành Ngoại giao cần tập trung vào một số yêu cầu lớn trong tình hình mới. Đồng thời, ông nhấn mạnh về trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở việc ký kết mà phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế.

Trong việc chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa mọi nguồn lực, Thủ tướng cho rằng không chỉ tập trung vào thị trường, dòng vốn mà còn phải trực tiếp góp phần thu hút, xây dựng và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, hạ tầng chiến lược, thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp

Ngoài ra, Thủ tướng cũng gợi mở chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới như tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về đổi mới mô hình phát triển đã đặt ra.

Trên cơ sở yêu cầu của tình hình mới, Thủ tướng chỉ đạo ngành Ngoại giao tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng hoa Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng tặng quà cho Bộ Ngoại giao

Ngành Ngoại giao cần tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đẩy mạnh thu hút các nguồn lực bên ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, ông cho rằng cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển các mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển và thị trường vốn hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên họp

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Thủ tướng đề nghị toàn ngành Ngoại giao quán triệt đúng phương châm điều hành của Chính phủ là “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc”, biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.