Trong Báo cáo số 7019 gửi Chính phủ và Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đề xuất chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương quản lý theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng. Tuy nhiên, với 4 vườn quốc gia liên tỉnh gồm Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Yok Đôn, Bộ kiến nghị tiếp tục duy trì mô hình quản lý tập trung như hiện nay.

Theo Bộ NN&MT, Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học và các quy định hiện hành giao Bộ quản lý trực tiếp các vườn quốc gia có diện tích nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trở lên nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, giữ gìn tính toàn vẹn hệ sinh thái, kết nối sinh cảnh và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Vườn quốc gia Cúc Phương

Cả nước hiện nay có 167 khu rừng đặc dụng, trong đó có 36 vườn quốc gia. Phần lớn do địa phương quản lý, riêng 5 vườn quốc gia liên tỉnh có ý nghĩa đặc biệt về giá trị đa dạng sinh học gồm Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Đôn và Cát Tiên được Bộ NN&MT trực tiếp quản lý. Trong số này, Vườn quốc gia Cát Tiên đã được thống nhất chủ trương chuyển giao về TP Đồng Nai.

Bộ NN&MT nhấn mạnh hệ thống vườn quốc gia không chỉ là tài sản của từng địa phương mà còn là "tài sản thiên nhiên đặc biệt quan trọng" của quốc gia, đóng vai trò bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh nguồn nước và hấp thụ carbon, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Đây cũng là những "phòng thí nghiệm tự nhiên" phục vụ nghiên cứu khoa học và bảo tồn nguồn gen.

Dẫn kinh nghiệm quốc tế, Bộ cho biết nhiều quốc gia vẫn giao cơ quan trung ương quản lý các vườn quốc gia có giá trị đặc biệt hoặc liên tỉnh, trong khi địa phương quản lý các vườn còn lại.

Khi lấy ý kiến 10 tỉnh, thành có diện tích các vườn quốc gia liên tỉnh, 7 địa phương gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Thái Nguyên đề nghị tiếp tục để Bộ quản lý; 3 địa phương gồm Đồng Nai, Ninh Bình và Huế đề xuất tiếp nhận toàn bộ diện tích vườn quốc gia trên địa bàn.

Đáng chú ý, ngay giữa các địa phương cùng có diện tích một vườn quốc gia cũng chưa có sự đồng thuận. Ninh Bình muốn tiếp nhận Vườn quốc gia Cúc Phương, trong khi Thanh Hóa và Phú Thọ đề nghị giữ nguyên mô hình hiện nay.

Tương tự, Huế mong muốn tiếp nhận Vườn quốc gia Bạch Mã nhưng Đà Nẵng kiến nghị tiếp tục giao Bộ NN&MT quản lý.